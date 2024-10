पाकिस्तानी मीडिया ने कर दिया खुलासा, टी20 और वनडे में बनेंगे 2 कप्तान, ये हैं उनके नाम

Salman Ali Agha and Mohammad Rizwan Will Become Next Captains of Pakistan: जल्द ही पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया रवाना होने वाली है. ग्रीन टीम को यहां मेजबान टीम के साथ क्रमशः 3-3 मैचों की वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है. जिसके लिए टीम का ऐलान भी हो चुका है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम की अगुवाई कौन करेगा? इस सवाल को लेकर सस्पेंस अब भी बरकार है. पाकिस्तानी मीडिया की ताजा रिपोर्टों के मुताबिक सलमान अली आगा को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला वनडे कप्तान घोषित किया जा सकता है. वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के कंधों पर टी20 टीम की कमान रखनी की तैयारी हो रही है.

एआरवाई न्यूज चैनल ने रविवार (27 अक्टूबर) को बताया कि वनडे और टी20 इंटरनेशनल टीमों के लिए दो अलग-अलग कप्तानों की घोषणा की जाएगी. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले स्टार ऑलराउंडर सलमान आगा को वनडे फॉर्मेट में कप्तान बनाए जाने की प्रबल संभावना है.

इससे पहले दावा किया जा रहा था कि बाबर आजम के इस्तीफे के बाद उनके साथी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल फॉर्मेट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. यहां कुछ हद तक बातें सच होती हुई भी नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि पीसीबी उन्हें टी20 की कमान सौंपने की तैयारी कर रही है, लेकिन वनडे की कमान उनसे दूर रहेगी.

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम

वनडे टीम: आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अराफात मिन्हास, बाबर आजम, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह (विकेटकीपर), कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मुहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सईम अयूब, सलमान अली आगा और शाहीन शाह अफरीदी.

टी20 टीम: अराफात मिन्हास, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह, जहांदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, ओमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मोकीम और उस्मान खान.

जिम्बाब्वे दौरे के लिए पाकिस्तान की टीम

वनडे टीम: आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह (विकेटकीपर), कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), मुहम्मद इरफान खान, सईम अयूब, सलमान अली आगा, शाहनवाज दहानी और तैय्यब ताहिर.

टी20 टीम: अहमद दानियाल, अराफात मिन्हास, हारिस रऊफ, हसीबुल्लाह (विकेटकीपर), जहांदाद खान, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मुहम्मद इरफान खान, ओमैर बिन यूसुफ, कासिम अकरम, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, सुफयान मोकिम, तैयब ताहिर और उस्मान खान.

यह भी पढ़ें- भारत के पास अच्छे स्पिनर हैं ना कि स्पिन खेलने वाले अच्छे बल्लेबाज