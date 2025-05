GT vs MI: साई सुदर्शन ने मचाई खलबली, तेंदुलकर-कोहली का विराट रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, यकीन करना मुश्किल

Most fours in an IPL season, Sai Sudharsan record: आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस ने (MI vs GT, Eliminator IPL 2025) शानदार खेल दिखाया और गुजरात को 20 रन से हराकर क्वालिफायर 2 में अपनी जगह बना ली. मैच में रोहित ने 81 रन की पारी खेली जिसके कारण मुंबई 228 रन पर पहुंचने में सफल रही. इसके बाद गुजरात की टीम 6 विकेट पर 208 रन ही बना सकी. भले ही गुजरात को हार का सामना करना पड़ा लेकिन साई सुदर्शन ने 80 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया. सुदर्शन आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा चौका लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर साई सुदर्शन ने डेविड वॉर्नर की बराबरी कर ली है.

डेविड वॉर्नर के नाम आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा चौका लगाने का रिकॉर्ड है. वॉर्नर ने साल 2016 के सीजन में 88 चौके लगाए थे. वहीं, अब साई ने वॉर्नर के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. इस सीजन अबतक साई सुदर्शन ने 88 चौके लगाए हैं.

सचिन और कोहली से निकले आगे (Sai Sudharsan record vs Virat Kohli and Sachin Tendulkar record in IPL)

इसके अलावा आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा चौका लगाने के मामले में साई सुदर्शन ने सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. सचिन ने आईपीएल के एक सीजन में साल 2010 में कुल 86 चौके लगाए थे वहीं, कोहली ने साल 2016 में 83 चौके लगाने में कामयाबी हासिल की थी. इसके अलावा शुभमन गिल ने 2023 के सीजन में कुल 85 चौके लगाए थे.

इसके साथ -साथ साई सुदर्शन आईपीएल के एक सीजन में गुजरात टाइटंस की ओर से सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. सुदर्शन ने शुभमन गिल की बराबरी कर ली है. गिल ने साल 2023 के सीजन में 7 दफा 50+ का स्कोर किया था. वहीं, 2025 के सीजन में सुदर्शन ने 7 बार अबतक 50 + का स्कोर कर चुके हैं.

बता दें कि 25 साल की उम्र से पहले आईपीएल सीज़न में 700+ रन बनाने वाले साई सुदर्शन दूसरे बल्लेबाज हैं. इससे पहले ऐसा कारनामा शुभमन गिल आईपीएल में कर चुके हैं. (700+ runs in an IPL season before the age of 25)