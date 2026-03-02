Sanju Samson: ‘क्रीज पर शांत रहना देखना बहुत अच्छा था’, संजू की बल्लेबाजी पर दिग्गज सचिन का बड़ा बयान, युवराज-पठान समेत इन स्टार खिलाड़ियों ने की तारीफ

Sanju Samson Innings; IND vs WI T20 World Cup 2026: भारत के लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने संजू सैमसन के शांत रहने और मैच जिताने वाले असर की तारीफ की, जब विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू ने रविवार को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार नाबाद 97 रन बनाकर भारत को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के सेमीफ़ाइनल में पहुंचाया. “सेमीफाइनल में जगह पक्की की और लड़कों ने इसे बहुत अच्छे से संभाला! दोनों इनिंग्स में आख़िरी ओवरों को अच्छे से संभालने से हमें बढ़त मिली. संजू सैमसन का क्रीज पर शांत रहना देखना बहुत अच्छा था. इस तरह की मौजूदगी एक टीम को ऊपर उठाती है. सभी की शानदार कोशिश. सेमीफाइनल की ओर,” तेंदुलकर ने X पर लिखा, ईडन गार्डन्स में एक हाई-प्रेशर वर्चुअल क्वार्टरफाइनल में सैमसन की इनिंग्स की अहमियत को बताते हुए.

Semi-final spot on the line, and the boys handled it beautifully!



Handling the final overs well in both innings gave us the edge. Sanju Samson's calm presence at the crease was wonderful to watch. That kind of presence lifts a side.



Brilliant effort from everyone. On to the… https://t.co/Y5874i9v2d — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 1, 2026

सैमसन की पारी, जो 196 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए आई, ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का सबसे बड़ा सफल चेज किया और सेमीफाइनल में इंग्लैंड का सामना करने के लिए उनकी बढ़त पक्की कर दी. दबाव में उनके शांत स्वभाव की क्रिकेट जगत ने तारीफ की, जिसमें भारत के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने उनकी तैयारी और विश्वास की तारीफ की.

Not many opportunities this #WorldCup, but when it mattered, Sanju stood tall and played the innings of his life 👏🏻 That's the mindset of a champion! Stay ready, stay patient and never stop believing! Proud of you @IamSanjuSamson! The spirit of never giving up always wins!… — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 1, 2026

पूर्व ओपनर शिखर धवन ने भी चेज के मामले में सैमसन के अहम योगदान पर जोर देते हुए लिखा, “संजू ने तब कदम बढ़ाया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी. T20 WC रन चेज में किसी भारतीय का सबसे बड़ा स्कोर, बल्ले से शानदार कोशिश, शिवम दुबे के कैमियो से सपोर्ट मिला, और बुमराह की लीडरशिप में बॉलर्स ने शुरू में ही कड़ी मेहनत की. सेमी-फाइनल, हम आ रहे हैं.”

.@IamSanjuSamson stepped up when it mattered most 🇮🇳



Highest score by an Indian in a T20 WC run chase, brilliant effort with the bat, supported by @IamShivamDube's cameo, and the bowlers led by @Jaspritbumrah93 doing the hard work early. Semi-finals, here we come 💪 pic.twitter.com/KiAeZA89Sp — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) March 1, 2026

भारत के पूर्व बैट्समैन वसीम जाफर ने इस पल के ड्रामा और सैमसन के मिजाज को अपने खास अंदाज में कैप्चर किया. “समय आने पर सैमसन आते हैं!! जिस शांत और संतुलित अंदाज़ में उन्होंने भारी प्रेशर में खेला, वह सच में तारीफ़ के काबिल है. ऐसा लग रहा था कि उन्हें यकीन था कि वह काम पूरा कर लेंगे. खचाखच भरे ईडन गार्डन्स के सामने एक यादगार पारी. बहुत अच्छा खेला.”

Cometh the hour cometh the SAMSON!!

Really admirable the poise and calm with which he played under huge pressure. It was like he had the belief that he'll get the job done 👏 A knock for the ages in front of a packed Eden Gardens. Very well played @IamSanjuSamson #INDvWI… pic.twitter.com/uhQ9PmkIV0 — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) March 1, 2026

दूसरों ने भी ऐसी ही बातें कहीं, पूर्व ऑल-राउंडर इरफ़ान पठान ने लिखा, “मैच के हालात को देखते हुए यह उनके करियर की सबसे अच्छी पारी थी. उन्होंने पूरे समय जो मैच्योरिटी दिखाई, वह शानदार थी. संजू सैमसन की टॉप-क्लास, मैच जिताने वाली पारी.”

Justice for sanju Samson Nahi justice by Sanju Samson. Tilak Varma's numbers will change? Still some concerns for team India. pic.twitter.com/XReKpRDFT6 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) March 1, 2026

वरिष्ठ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा, “आज @IamSanjuSamson ने हम सभी को गर्व महसूस कराया है. @Jaspritbumrah93 के अहम ब्रेकथ्रू से भी टीम इंडिया को मदद मिली. शानदार जीत के लिए #MenInBlue को बधाई.”

Today @IamSanjuSamson has made all of us proud. Critical breakthroughs by @Jaspritbumrah93 also helped Team India. Congratulations #MenInBlue for the wonderful win. Our hearts stopped several times throughout the match but all is well that ends well. Happy for #TeamIndia. Best… — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 1, 2026

इस बीच, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ब्लॉकबस्टर सेमीफाइनल को देखते हुए लिखा, “#मुंबई में इंडिया बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल.. इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता.. #ICCMensT20WorldCup.. इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ बैट से बहुत शानदार प्रदर्शन किया.. वे अभी भी इस टूर्नामेंट में हराने वाली टीम हैं..”

जब अलग-अलग पीढ़ियों से बधाई आ रही थी, सैमसन की पारी न सिर्फ एक मैच-विनर के तौर पर, बल्कि इंडिया के टाइटल डिफेंस में एक अहम पल के तौर पर भी खड़ी हुई, जिसने विश्वास, धैर्य और जब दांव सबसे ऊंचे हों तो अच्छा प्रदर्शन करने की अहमियत को फिर से साबित किया.