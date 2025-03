IND vs NZ: टीम इंडिया की जीत पर कोच गौतम गंभीर-सचिन तेंदुलकर-माइकल वॉन-वसीम अकरम समेत क्रिकेट दिग्गजों का रिएक्शन आया सामने

Sachin Tendulkar, Gautam Gambhir Reaction on Team India Champions Trophy Win: रोहित शर्मा की कप्तानी और मुख्य कोच गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए क्रिकेट जगत ने रविवार को भारत को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. रविवार को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम ने पूरी तरह से तैयारियों का जायजा लिया. दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम और जोश से भरे माहौल में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 252 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. भारत ने अपनी बादशाहत साबित की और एक ओवर शेष रहते चार विकेट से जीत दर्ज की और आईसीसी का एक और खिताब अपने नाम किया.

भारतीय खेमे ने जब उत्साह का अनुभव किया और अपने समृद्ध इतिहास में सफलता का एक और अध्याय लिखा, तो सोशल मीडिया पर पूर्व क्रिकेटरों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.

ICC के चेयरमैन जय शाह ने X पर लिखा

"रोहित शर्मा को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी प्रदान करना ICC अध्यक्ष के रूप में मेरे लिए सौभाग्य की बात थी. उनका प्रेरक नेतृत्व और खेल में सर्वोच्च 76 रन भारत की फाइनल में न्यूजीलैंड पर जीत में महत्वपूर्ण थे."

It was a privilege in my role as @ICC Chair to award Rohit Sharma the 2025 #ChampionsTrophy. His inspiring leadership and game-high 76 were critical in India's win over a gallant New Zealand in the Final. pic.twitter.com/8lClDBJwVU