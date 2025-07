IND vs ENG, 4th test: जिगरबाज टीम इंडिया...मैनचेस्टर टेस्ट ड्रा कराकर भी भारत ने ऐसे तोड़ा 'बैजबॉल' का घमंड

IND vs ENG: वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने मिलकर भारत को चौथा टेस्ट मैच ड्रा कराने में अहम भूमिका निभाई. दोनों ने मिलकर नाबाद शतकीय पारियां खेली और इस दौरान दोनों ने दो से अधिक सत्र तक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के पांचवें दिन भारत को हार के कगार से वापसी कराकर ऐतिहासिक ड्रॉ हासिल करने में सफल रहे. जडेजा और सुदंर के कारण भारतीय टीम टेस्ट मैच को ड्रा कराने में सफल रही. ऐसे में जानते हैं ऐसे तीन फैक्टर जिसके कारण भारत ने मैनचेस्टर टेस्ट मैच में ड्रा कराकर भी इंग्लैंड के बैजबॉल के घमंड को तोड़ दिया.

Grateful for the people, and forever grateful to you, God🤍🧿 pic.twitter.com/z5PDiV4Vav