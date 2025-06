'तूफान में शांति पाई...', साउथ अफ्रीका के टेस्ट का विश्व चैंपियन बनने पर खुद के जज्बातों को रोक नहीं पाए सचिन तेंदुलकर, ऐसे किया रिएक्ट

Sachin Tendulkar reaction viral: एडन मारक्रम की 136 रन की पराक्रमी पारी के दम पर दक्षिण अफ्रीका ने गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शनिवार को चौथे दिन पांच विकेट से हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया जो उसका पहला आईसीसी विश्व खिताब है (South Africa World Test Champion). साउथ अफ्रीका ने 282 रन के लक्ष्य को पांच विकेट खोकर हासिल कर लिया. मारक्रम ने 207 गेंदों पर 14 चौकों की मदद से 136 रन की मैच विजयी पारी खेली. साउथ अफ्रीका के विश्व विजेता बनने के बाद सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) भी अपनी भावनाओं का काबू में नहीं रख पाए. सचिन ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर साउथ अफ्रीका को बधाई दी. तेंदुलकर ने अपने पोस्ट में लिखा. "टेस्ट क्रिकेट का जादू जारी है। एक ऐसे फाइनल में जहां हर सत्र की अपनी कहानी थी, साउथ अफ्रीका ने तूफान में शांति पाई. मार्करम का संयम और बावुमा का दबाव में धैर्य चौथी पारी में भी कायम रहा. एक शतक जिसे याद रखा जाएगा, एक साझेदारी जिसने उम्मीद को इतिहास में बदल दिया. विश्व टेस्ट चैंपियन बनने पर साउथ अफ्रीका को बधाई!"

Test cricket continues to weave its magic.



In a final where every session had its own story, @ProteasMenCSA found calm in the storm. Markram's composure and Bavuma's grit under pressure stood tall in the fourth innings. A century that will be remembered, a partnership that…