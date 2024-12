Tendulkar vs Kohli: सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में कौन है बेहतर ? सुनील गावस्कर के जवाब ने मचाई खलबली

Sachin Tendulkar or Virat Kohli: सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में कौन बेहतर है. यह सवाल हमेशा से लोगों की जुबान पर छाया रहता है. अब एक बार फिर तेंदुलकर और कोहली (Kohli or Tendulkar) में कौन बेस्ट है. इसको लेकर सवाल किया गया है. इस बार सुनील गावस्कर से इसको लेकर सवाल पूछा गया जिसपर गावस्कर ने जो जवाब दिया है उसने महफिल लूट ली है. The Front Bar को दिए गए इंटरव्यू के दौरान गावस्कर से इस बारे में सवाल किया गया कि सचिन और कोहली में आपके नजर में कौन बेहतर है. इसपर पूर्व भारतीय कप्तान ने रिएक्ट किया और जवाब देते हुए कहा, "मुझे लगता है कि ..सभी बेहतर हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 'सर गैरी सोबर्स' बेहतर थे." गावस्कर का यह जवाब फैन्स के बीच खलबली मचा रहा है.

सर गारफील्ड सोबर्स (Garfield Sobers) को क्रिकेट इतिहास में सबसे महान ऑलराउंडर माना जाता है, जिन्होंने अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा से कमाल का परफॉर्मेंस किया. सोबर्स ने 26 टेस्ट शतक बनाए, जिसमें 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 365 रन की पारी भी शामिल रही है, जो 36 साल तक अजेय रही थी.

सोबर्स बेहतरीन ऑलराउंडर थे, जो बल्ले, गेंद या मैदान में अपनी फील्डिंग से काफी प्रभावित करते थे. वे साल 1968 में नॉटिंघमशायर के लिए खेलते हुए प्रथम श्रेणी मैच में एक ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने थे.

सोबर्स विश्व क्रिकेट के पहले सुपरस्टार में से एक थे, जिन्हें मैदान पर और बाहर उनकी खेल भावना और शालीनता के लिए सराहा जाता था. वहीं, तेंदुलकर ने 200 टेस्ट में 15921 रन बनाए हैं तो वहीं टेस्ट में सचिन के नाम 51 शतक दर्ज है. तेंदुलकर विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. वहीं, कोहली ने टेस्ट में 30 शतक अबतक लगा लिए हैं. हाल के समय में कोहली का फॉर्म औसत रहा है.