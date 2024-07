हार्दिक पंड्या- शुभमन गिल नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को बनना चाहिए T20 में भारत का अगला कप्तान, पूर्व चयनकर्ता ने बताया

Saba Karim on India T20I Captain: भारत का अगला टी-20 कप्तान कौन होगा. इसको लेकर अब पूर्व भारतीय चयनकर्ता सबा करीब ने दो नाम बतलाएं हैं. सबा ने सोनी स्पर्ट्स के साथ बात करते हुए दो ऐसे खिलाड़ियों के नाम बताएं जो टी-20 की कप्तानी करने के लायक हैं. बता दें कि हाल ही जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 सीरीज में भारत की कप्तानी शुभमन गिल ने की थी. वहीं, अब सबा ने एक और नाम को कप्तान के दावेदार के रूप में पेश कर दिया है.

अपने बयान में पूर्व भारतीय चयनकर्ता ने कहा "सबसे पहले यह तय किया जाना चाहिए कि टी20 में कप्तान कौन होगा..रोहित शर्मा रिटायर हो चुके हैं, वे टी20 नहीं खेलेंगे. इसलिए आपको नया कप्तान मिलेगा. मुझे लगता है कि दो दावेदार हैं. अगर तार्किक रूप से देखें तो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनना चाहिए क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीतने वाले अभियान में उप-कप्तान थे. उन्होंने पहले भी भारत की कप्तानी की है. मुझे लगता है कि अब तैयारी अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए होनी चाहिए जो दो साल बाद होने वाला है". (Who Will be India Next Captain in T20I)

पूर्व भारतीय चयनकर्ता ने इसके अलावा कहा कि, हार्दिक के साथ-साथ सूर्या भी कप्तान के लिए दावेदार है. सूर्या ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज में भारत की कप्तानी की थी. मुझे लगता है कि चर्चा सूर्या के बारे में भी होनी चाहिए, क्योंकि सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में भारत की कप्तानी की थी. भारत ने वहां ऑस्ट्रेलिया को हराया था और उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी भी की थी. इसलिए वे निश्चित रूप से एक विकल्प के रूप में आगे आ सकते हैं. अगर चयनकर्ताओं को लगता है कि हार्दिक पांड्या ने शानदार भूमिका निभाई है और कप्तान के रूप उनका आना ही सही है तो वे निश्चित रूप से आदर्श उम्मीदवार हो सकते हैं..लेकिन इस समय टी-20 की कप्तानी के दो दावेदार है. "