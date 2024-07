Rohit Sharma: "हमें अभी भी लगता है कि...", टीम इंडिया के चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा का बयान हो रहा वायरल

Rohit Sharma Share Emotion on T20 WC 2024 Win: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मेन इन ब्लू की दूसरी ICC T20 विश्व कप खिताबी जीत पर खुलकर बात करते हुए कहा कि यह एहसास अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और वह हर पल को पूरी तरह से जीना चाहते हैं. अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh), जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की तिकड़ी की डेथ बॉलिंग का बेहतरीन प्रदर्शन और विराट कोहली और अक्षर पटेल की शानदार पारियों की बदौलत भारत ने ICC ट्रॉफी के सूखे को खत्म करते हुए शनिवार को बारबाडोस में रोमांचक फाइनल में पहली बार फाइनल में पहुंचे दक्षिण अफ्रीका को सात रनों से हराकर अपना दूसरा ICC T20 विश्व कप खिताब हासिल किया.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में, रोहित ने कहा कि टूर्नामेंट जीतने का एहसास अवास्तविक है और यह अभी भी एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि टीम ने इसके लिए लंबे समय से काम किया था. "हाँ, यह अहसास वाकई अवास्तविक है. मैं फिर भी कहूँगा कि यह पूरी तरह से समझ में नहीं आया है. यह एक शानदार पल था. खेल खत्म होने से लेकर अब तक, यह एक सपने जैसा लगता है. हमें अभी भी लगता है कि यह नहीं हुआ है. हालाँकि यह हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह नहीं हुआ है. यही भावना है, यही भावना है जो आपके पास होती है. हमने इतने लंबे समय तक इसके बारे में सपना देखा है. हमने इतने लंबे समय तक एक इकाई के रूप में कड़ी मेहनत की और अब इसे हमारे साथ देखना काफी राहत देने वाला है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अंत में आपको वह मिल जाता है, तो अच्छा लगता है. कल रात, मेरा मतलब है, हम अच्छा समय बिता रहे थे," रोहित ने कहा.

