वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन, सम्मान को लेकर दिया भावुक बयान

Rohit Sharma Stand Inauguration at Wankhede Stadium: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज एक खास कार्यक्रम हुआ जहां रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड का उद्घाटन किया गया. मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) द्वारा इस समारोह को आयोजित किया गया. हाल ही में हुई MCA की 86वीं सभा में यह निर्णय लिया गया था कि दिवेचा पवेलियन लेवल 3 का नाम बदलकर "रोहित शर्मा स्टैंड" रखा जाएगा, ताकि भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा के शानदार करियर को सम्मानित किया जा सके. इस नई पहचान के साथ रोहित शर्मा अब उन चुनिंदा भारतीय क्रिकेट दिग्गजों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिनके नाम पर वानखेड़े स्टेडियम में स्टैंड बने हैं. इनमें सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और विजय मर्चेंट जैसे महान खिलाड़ी शामिल हैं.

