MI vs CSK: रोहित शर्मा ने जड़ा IPL 2025 का पहला अर्धशतक, पत्नी रितिका का रिएक्शन हुआ वायरल

Rohit Sharma 1st Fifty of IPL 2025 Wife Ritika Reaction Viral: मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आखिरकार आईपीएल 2025 में अपना निराशाजनक प्रदर्शन खत्म कर दिया क्योंकि उन्होंने रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इस साल की प्रतियोगिता का अपना पहला अर्धशतक लगाया. रोहित जबरदस्त लय में दिखे और उन्होंने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. रोहित के लिए यह अब तक का अभियान बहुत खराब रहा है क्योंकि बल्लेबाज ने अपने सीजन की पहली छह पारियों में सिर्फ 82 रन बनाए हैं जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 26 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी शामिल है.

हालांकि, वह शानदार फॉर्म में दिखे क्योंकि उन्होंने तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनरों को भी समान रूप से निशाना बनाया. रोहित का फॉर्म में लौटना उनके और उनकी फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ी बात थी और रोहित की पत्नी रितिका सजदेह की उनके अर्धशतक के बाद की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है.

The happiness of Ritika Sajdeh when Rohit Sharma completed his fifty. ❤️ pic.twitter.com/qLHaxP0UCN