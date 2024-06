"फाइनल के लिए कोहली को...", विराट के खराब फॉर्म को लेकर रोहित शर्मा ने किया बड़ा ऐलान

Rohit Sharma on VIrat Kohli : टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड (IND vs ENG T20 World Cup Semi Final) को 68 रनों से हरा दिया. भारत की जीत में रोहित शर्मा ने अहम भूमिका निभाई. रोहित ने 57 रन बनाए तो वहीं दूसरी ओर अक्षऱ पटेल और कुलदीप यादव ने 3-3 विकेट लेकर इंग्लैंड की हालत खराब कर दी है, भारत ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए थे जिसके बाद इंग्लैंड की टीम केवल 103 रन ही बना की. भारतीय टीम अब टी-20 वर्ल्ड कप का फाइनल 29 जून को खेलने वाली है. वहीं, दूसरी ओर सेमीफाइनल में एक बार फिर कोहली का बल्ला खामोश रहा. विराट ने 9 गेंद पर 9 रन बनाए और रीस टोप्ली की गेंद पर बोल्ड हो गई. इस वर्ल्ड कप में कोहली खामोश रहे हैं. ऐसे में मैच के बाद कोहली को लेकर रोहित से सवाल पूछा गया जिसपर कप्तान ने रिएक्ट किया.

भारत के हिट मैन रोहित (Rohit Sharma) ने जिस अंदाज में जवाब दिया है उसने फैन्स का दिल जीत लिया है. रोहित शर्मा को विश्वास है कि आने वाले समय में कोहली कुछ विराट करने वाले हैं.

रोहित ने कोहली को लेकर कहा, "वह एक क्लास खिलाड़ी है. कोई भी खिलाड़ी इससे गुजर सकता है. हम उनकी क्लास और उनके महत्व को समझते हैं. फॉर्म पर कोई समस्या नहीं है. इंटेट वही है. .बिल्कुल मुझे पूरा भरोसा है कि कोहली आगे कुछ बड़ा करने वाले हैं. हम एक टीम के रूप में बहुत शांत रहे हैं. हम अवसर को समझते हैं., संयमित रहने से आपको अच्छे फैसले लेने में मदद मिलती है। इससे हमें गेम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। फाइनल में हम यही करना चाहते हैं."

रोहित ने आगे कहा, "जब आप 15 साल तक क्रिकेट खेलते हैं, तो फॉर्म कभी कोई समस्या नहीं होती, वो अच्छे दिख रहे हैं. उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ फाइनल के लिए बचाकर रखा है'

कोहली ने इस सीजन वर्ल्ड कप में 7 मैच खेलकर केवल 75 रन बनाए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 100 का रहा है तो वहीं, औसत 10.71 का है. कोहली टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहली बार फ्लॉप रहे हैं. यकीनन उनकी फॉर्म टीम इंडिया को चिंता दे रही है.

टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में कोहली का रिकॉर्ड

72* (44) vs साउथ अफ्रीका, 2014

89* (47) vs वेस्टइंडीज, 2016

50 (40) vs इंग्लैंड, 2022

9 (9) vs इंग्लैंड, 2024