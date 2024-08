Rohit Sharma Lamborghini: नंबर प्लेट में 'वर्ल्ड रिकॉर्ड", मुंबई की सड़कों पर लेम्बोर्गिनी चलाते दिखे रोहित शर्मा, Video

Rohit Sharma: अभी क्रिकेट में ब्रेक है. सितंबर के आखिर में भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी. ऐसे में इस ब्रेक का रोहित शर्मा भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं. रोहित का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें भारतीय कप्तान मुंबई की सड़कों पर लेम्बोर्गिनी (Rohit Sharma Lamborghini) चलाते हुए नजर आ रहे हैं. रोहित को मुंबई की सड़कों पर अपनी नीले रंग की लेम्बोर्गिनी उरुस चलाते देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रोहित की इस कार में सबसे खास बात ये है कि उनका कार का नंबर वर्ल्ड रिकॉर्ड से प्रेरित है.

रोहित की कार की नंबर प्लेट जो '0264' है, खास बात यह है कि यह रोहित द्वारा 13 नवंबर 2014 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे में बनाए गए रन हैं. यह अभी भी इस वनडे में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है. रोहित का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आजतक नहीं टूटा है.

बता दें कि बांग्लादेश की टीम भारत के दौर पर दो टेस्ट मैच खेलेगी. सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर को खेला जाएगा. फिर सीरजी का दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से कानपुर में होगा. बांग्लादेश- भारत के बीच टेस्ट क्रिकेट में (Most runs for Bangladesh vs India in Tests)सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है. तेंदुलकर ने 7 टेस्ट मैच में 820 रन बनाए हैं.

दूसरे नंबर पर मुशफिकुर रहीम हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में कुल 8 मैच में 604 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर पर राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 560 रन बनाए हैं. कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 437 रन बनाए हैं. वहीं, रोहित का रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कोई खास नहीं रहा है. रोहित ने बांग्लादेश के खिलाफ अबतक 3 मैच खेले हैं और कुल 33 रन बना पाने में सफलता हासिल की है.