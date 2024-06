T20 WC 2024: रोहित शर्मा ने कर दिया टी20 विश्व कप इतिहास में ये बड़ा कारनामा, बन गए इकलौते भारतीय बल्लेबाज

Rohit Sharma Sixes Record in T20 WC History: कप्तान रोहित शर्मा (57 रन) (Rohit Sharma Half Century vs England) के कम उछाल वाली पिच पर खेली गयी अर्धशतकीय पारी से भारत ने गुरुवार को यहां टी20 क्रिकेट विश्व कप के बारिश से प्रभावित दूसरे सेमीफाइनल में गत चैम्पियन इंग्लैंड के खिलाफ सात विकेट पर 171 रन का स्कोर खड़ा किया. विराट कोहली (09) (Virat Kohli) पारी को तेजी देने के प्रयास में फिर जल्दी आउट हो गए, लेकिन रोहित (39 गेंद) (Rohit Sharma) को सूर्यकुमार यादव (36 गेंद पर 47 रन) (Suryakumar Yadav) के रूप में अच्छा जोड़ीदार मिला. दोनों ने भारत को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. बारिश के कारण खेल एक घंटे 15 मिनट की देरी से शुरू हुआ. बीच में फिर बारिश ने बाधा डाली तब भारत का स्कोर आठ ओवर में दो विकेट पर 65 रन था.

ROHIT SHARMA BECOMES THE FIRST INDIAN TO COMPLETE 50 SIXES IN T20I WORLD CUP HISTORY 🤯



The Greatest six hitter ever...!!!!