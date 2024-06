'स्पाइडर मैन' से 'लेजी मैन' बने ऋषभ पंत तो भड़क गए रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, बीच मैदान में लगा दी क्लास, VIDEO

Rohit Sharma Blasts Rishabh Pant For Lethargic Approach vs Australia: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मुकाबले के दौरान लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के हालात कुछ खास नहीं थे. अर्शदीप सिंह ने जरुर विपक्षी टीम के सलामी डेविड वॉर्नर को सस्ते में पवेलियन लौटा दिया था. मगर उसके बाद मैदान में आए कैप्टन मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने अपनी बेहतरीन पारी से कप्तान और कोच के दिल की धडकनों को बढ़ा दिया था.

मैच के दौरान ऋषभ पंत से एक गलती भी हुई थी. जिसके बाद कैप्टन रोहित शर्मा उनसे खासा नाराज हो गए थे और बीच मैदान में ही भड़क गए. ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि कम से कम आप प्रयास तो करते.

Rohit sharma abused Rishabh pant. You may score runs in irrelevant match but you can't earn the respect like zvirat Kohli. pic.twitter.com/rMFVfv3VKx