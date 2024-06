VIDEO: राशिद खान अपने ही खिलाड़ी पर हो गए आगबबूला, बीच मैदान में फेंक दिया बल्ला, बात भी नहीं सुनी

Afghanistan vs Bangladesh, T20 World Cup 2024: मैदान में अक्सर शांत रहने वाले अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान का सेंट विंसेंट में गुस्से का कहर देखने को मिला है. टीम के लिए आखिरी के ओवर में उनके साथ करीम जनत बल्लेबाजी कर रहे थे. खान ने विपक्षी टीम के गेंदबाज तंजीम हसन साकिब की तीसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से हेलीकॉप्टर शॉट लगाया. मगर गेंद सीमा रेखा के बाहर नहीं जा पाई. नतीजन उन्होंने भागकर 2 रन लेने का प्रयास किया. पहला रन तो दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया. मगर दूसरे रन में करीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई. यहीं पर राशिद खान का गुस्सा 7वें स्थान पर पहुंच गया. उन्होंने बीच मैदान में बल्ला फेंकते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया.

कप्तान के गुस्से को भांपते हुए करीम जनत ने उनके पास जाकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान राशिद खान को उन्हें इग्नोर करते हुए भी देखा गया.

Rashid khan throws his bat on his partner for not taking the second run. #AfgVsBan. pic.twitter.com/09pobNvCvs