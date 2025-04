SRH vs GT: 'वह आउट नहीं था..', वाशिंगटन सुंदर के OUT होने पर पूर्व भारतीय दिग्गज का माथा ठनका, अंपायर के फैसले पर हुए आगबबूला

Washington Sundar Wicket Controversy in IPL 2025: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के 19वें मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद (GT vs SRH) को 7 विकेट से हरा दिया. इस मैच में मोहम्मद सिराज को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. सिराज ने मैच में 4 विकेट लिए थे. मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर की गेंदबाजी की और 17 रन देकर 4 विकेट लेने में सफल रहे थे. सिराज के कारण हैदराबाद की टीम केवल 152 रन बना पाई थी. जिसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम 16.4 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही. बता दें कि गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 43 गेंद पर 61 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं, वाशिंगटन सुदंर ने मैच में 29 गेंद पर 49 रन बनाए जिसने हैदराबाद की उम्मीद को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया.

सुंदर (Washington Sundar)अपने अर्धशतक से केवल एक रन दूर रह हैं. सुदंर 49 रन बनाकर मोहम्मद शमी की गेंद पर अनिकेत वर्मा के हाथों लपके गए. अनिकेत ने एक बेहतरीन कैच लिया लेकिन उनके कैच को लेकर विवाद हो गया. दरअसल, अनिकेत ने डाइव मारकर एक लो कैच लिया था. जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कैच को अच्छी तरह से लिया गया है. ऐसे में कैच को लेकर रिव्यू लिया गया. लेकिन टीवी रिप्ले में भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था. कुछ रिप्ले से पता चल रहा था कि गेंद शायद ज़मीन को छू गई थी, लेकिन तीसरे अंपायर ने बल्लेबाज के खिलाफ़ फैसला सुनाया.

थर्ड अंपायर की ओर से आउट दिए जाने के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हुई और कई यूज़र्स ने इस फ़ैसले की आलोचना की. वहीं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने भी पोस्ट शेयर कर अंपायर की आलोचना की है. उथप्पा ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "वो आउट नहीं थे, आप सब क्या सोचते हैं??" (Robin Uthappa on Washington Sundar Wicket)

A sundar inning was being played by Washi Sundar. But was that really out?#SRHvGT — Aadarsh (@Aadarsh1830) April 6, 2025

Nitin Menon robbed Washington Sundar's maiden IPL fifty. pic.twitter.com/shhE7I2Y9n — Utsav 💙 (@utsav__45) April 6, 2025

I feel Washington Sundar is not out

It's a controversial decision in favour of SRH #SRHvGT — Vidyuts Maniac (@vidyuts_maniac) April 6, 2025

Washington sundar dismissed on 49 by an outstanding catch from Aniket Verma🔥🔥.

Mohammed Shami took a wicket at the right time.#IPL2025 #washingtonsundar #ShubmanGill pic.twitter.com/UQGrbZbcgy — Aksh Chaudhary (@ChaudharyAkshS1) April 6, 2025

सुंदर और गिल ने मैच में तीसरे विकेट के लिए 90 रन की साझेदारी कर गुजरात को जीत के करीब पहुंचा दिया. गुजरात को अब आईपीएल 2025 में तीसरी जीत मिली है. आईपीएल प्वाइंट्स टेबल में गुजरात अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. इस समय नंबर एक पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है.