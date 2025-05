RR vs KKR: रियान पराग ने मचाया धमाल, आईपीएल के 17 साल के इतिहास में ये कारनामा करने वाले पहले बल्लेबाज

Riyan Parag Record Six Sixes Off Six Legal Balls vs KKR IPL 2025: रियान पराग की 95 रनों की शानदार पारी बेकार गई, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स को रविवार को ईडन गार्डन्स में आईपीएल 2025 के रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक रन से हार का सामना करना पड़ा. 207 रनों का पीछा करते हुए, राजस्थान की शुरुआत खराब रही और वैभव सूर्यवंशी (4) और डेब्यू करने वाले कुणाल सिंह राठौर (0) ने पावरप्ले में सस्ते में अपने विकेट गंवा दिए. यशस्वी जायसवाल और कप्तान पराग ने लक्ष्य का पीछा करते हुए कुछ स्थिरता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की.

दोनों ने पावरप्ले के अंत में राजस्थान को 59/2 पर पहुंचा दिया. सातवें ओवर में मोईन अली ने 62 रनों की साझेदारी को तोड़कर राजस्थान पर दबाव बना दिया. जायसवाल ने पांच चौकों और एक छक्के सहित 34 रन बनाए. वरुण चक्रवर्ती ने राजस्थान की स्थिति का फायदा उठाया और एक ही ओवर में ध्रुव जुरेल और वानिंदु हसरंगा को शून्य पर आउट कर उन्हें 7.5 ओवर में 71/5 पर ला दिया.

रियान पराग आईपीएल इतिहास के पहले खिलाड़ी

राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग रविवार को आईपीएल इतिहास में लगातार छह वैध गेंदों पर छह छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए. 23 वर्षीय खिलाड़ी की धमाकेदार गेंदबाजी - चौथे और पांचवें छक्के के बीच एक वाइड थी - ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपनी टीम के रन चेज को पूरी तरह बदल दिया. पराग ने इंग्लैंड के स्पिनर मोईन अली के एक ओवर में पांच छक्के लगाए और फिर अपने साथी शिमरोन हेटमायर के सिंगल लेने के बाद वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक छक्का लगाया.

आईपीएल में एक ओवर में पांच छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

पराग आईपीएल में एक ओवर में पांच छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शामिल हो गए, इससे पहले क्रिस गेल (2012), राहुल तेवतिया (2020), रवींद्र जडेजा (2021) और रिंकू सिंह (2023) ने पहले संस्करणों में यह उपलब्धि हासिल की थी. जीत के लिए 207 रनों का पीछा करते हुए राजस्थान 71-5 पर फिसल गया था, जब पराग ने हेटमायर के साथ 92 रन जोड़कर राजस्थान को मुकाबले में वापस ला दिया.

क्रिस गेल बनाम राहुल शर्मा, 2012

राहुल तेवतिया बनाम एस कॉटरेल, 2020

रवींद्र जड़ेजा बनाम हर्षल पटेल, 2021

रिंकू सिंह बनाम यश दयाल, 2023

रियान पराग बनाम मोइन अली, 2025