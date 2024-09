IND vs BAN: 634 दिन बाद टेस्ट में वापसी कर पंत ने किया बड़ा कारनामा, 24 साल बाद ऐसा करिश्मा करने वाले दूसरे भारतीय

Rishabh Pant Strike Rate Record: बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने हसन महमूद के शुरुआती झटके से भारत को उबारा. भारतीय टीम ने गुरुवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन लंच तक 23 ओवर में 88/3 रन बनाए. सत्र का पहला हिस्सा बांग्लादेश के नाम रहा. महमूद (Hasan Mahmud Bowling vs IND) ने नियमित रूप से बल्लेबाजों को चुनौती दी और रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली को जल्दी-जल्दी आउट करके भारत को हिला दिया, लेकिन जायसवाल (नाबाद 37) ने डिफेंस में सतर्क रहते हुए छह प्रभावशाली चौके लगाए और सत्र में मुख्य रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे. दूसरी ओर, पंत को केएल राहुल से आगे पांचवें नंबर पर भेजा गया.

टेस्ट क्रिकेट में 634 दिन बाद वापसी कर रहे ऋषभ पंत (Rishabh Pant Test Strike Rate Record) ने 52 गेंदों में 6 चौके की मदद से 39 रन बनाकर वीरेंद्र सहवाग के साथ एक खास क्लब में शामिल हो गए, पंत टेस्ट क्रिकेट में साल 2000 से लेकर अब तक के बीच कम से कम 2000 रन के मामले में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट के साथ दूसरे भारतीय बल्लेबाज़ बन गए हैं.

