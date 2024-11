Rishabh Pant: ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, धोनी के बाद यह कारनामा करने वाले बने दूसरे क्रिकेटर

Rishabh Pant Surpasses Farokh Engineer: ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है. वह भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज 50 प्लस की सर्वाधिक पारी खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. मुंबई में जारी तीसरे टेस्ट मुकाबले से पूर्व वह पूर्व विकेटकीपर खिलाड़ी फारुख इंजीनियर के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर स्थित थे, लेकिन वानखेड़े में अर्धशतक जमाते हुए उन्होंने फारुख को अब पीछे छोड़ दिया है. पहले स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज कप्तान एमएस धोनी का नाम आता है. माही ने भारत की तरफ से टेस्ट में खेलते हुए 39 बार 50 के आंकड़े को पार किया था.

39 - एमएस धोनी

19 - ऋषभ पंत

18 - फारूख इंजीनियर

14 - सैयद किरमानी

