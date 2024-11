पाकिस्तान में हुई एक और हेड कोच की एंट्री, दमदार रिकॉर्ड किसी को भी बना देगा दीवाना

Darren Gough Appointed As Lahore Qalandars Head Coach: पाकिस्तान सुपर लीग से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. लाहौर कलंदर्स की टीम ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डैरेन गॉफ को अपना हेड कोच नियुक्त किया है. उनसे पहले इस अहम पद पर आकिब जावेद काबिज थे, लेकिन पाकिस्तान पुरुष टीम की चयन समिति में नियुक्ति होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. जावेद कलंदर्स की टीम में हेड कोच के साथ-साथ क्रिकेट संचालन निदेशक के रूप में करीब आठ वर्षों तक कार्यरत रहे.

बताया जा रहा है कि गॉफ 26 नवंबर से गुयाना में शुरू होने वाले ग्लोबल सुपर लीग (जीएसएल) से अपना पदभार संभालेंगे. इसके पीछे की वजह फ्रेंचाइजी उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के मुख्य टूर्नामेंट से पहले कलंदर्स की टीम में जमने के लिए पर्याप्त मौका देना चाहती है.

We are beyond excited to announce that cricket superstar Darren Gough @DGoughie is joining Lahore Qalandars as our new Head Coach! 🎉#Qalandarbrothers pic.twitter.com/uXauL8fcLV