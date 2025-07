ऐसा करते ही ऋषभ पंत बन जायेंगे नंबर 1 भारतीय बल्लेबाज, निशाने पर वीरेंद्र सहवाग का टेस्ट 'महारिकॉर्ड'

Rishabh Pant Upcoming Record in IND vs ENG 4th Test: 23 जुलाई से मैनचेस्टर में भारत-इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमें अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं, इंग्लैंड की टीम फिलहाल पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 2 - 1 से आगे है, लेकिन टीम इंडिया मैनचेस्टर टेस्ट को जीतकर लॉर्ड्स में मिली हार का गम भुलाकर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी. इस बीच पिछले टेस्ट मैच में चोटिल हुए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant in Team India Playing 11 in Fourth Test) प्लेइंग 11 में मौका पाते हैं तो उनके सामने एक शानदार रिकॉर्ड को अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा.

ऋषभ पंत के पास भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के (Most Sixes by Indian Batsman in Test Cricket History IND vs ENG) लगाने वाले बल्लेबाज बनने के बेहद करीब हैं. इस समय पंत ने 46 टेस्ट मैचों की 81 पारियों में कुल 88 छक्के लगाए हैं. अगर वह मैनचेस्टर टेस्ट में 4 और छक्के जड़ देते हैं, तो वह पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 104 मैचों की 180 पारियों में 91 छक्के लगाए थे.

पंत का यह कारनामा इस मायने में भी खास होगा कि वह यह उपलब्धि सहवाग से कहीं कम पारियों में हासिल करेंगे. उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी शैली उन्हें मौजूदा दौर के सबसे रोमांचक टेस्ट क्रिकेटरों में शामिल करती है. अगर पंत इस मैच में चार या उससे ज्यादा छक्के लगाते हैं, तो वे भारत के टेस्ट इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज़ बन जाएंगे.

वीरेंद्र सहवाग बनाम ऋषभ पंत – टेस्ट में छक्के का आंकड़ा (Most Test Sixes by Indian Batsman)

वीरेंद्र सहवाग - 91 छक्के (104 टेस्ट, 180 पारियां)

ऋषभ पंत - 88 छक्के (46 टेस्ट, 81 पारियां)

इंग्लैंड सीरीज के लिए भारत की टेस्ट स्कवॉड: शुबमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नितीश रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव।

भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम स्कवॉड: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, जैकब बेथेल, हैरी ब्रूक, ब्रायडन कार्स, जैक क्रॉली, लियाम डॉसन, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टोंग, क्रिस वोक्स.