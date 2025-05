'अविश्वसनीय...', रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट पर रिकी पोंटिंग के बयान ने मचाई खलबली

Ricky Ponting huge statement on Rohit Sharma Test retirement: भारत के दिग्गज कप्तान रहे रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. रोहित के टेस्ट से खुद को अलग करने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और पंजाब किंग्स के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने रिएक्ट किया है. पोंटिंग ने रोहित को उनके शानदार टेस्ट करियर के लिए बधाई दी है, पोटिंग ने रोहित को टेस्ट का अविश्वसनीय कप्तान कहा है. पोंटिंग ने रोहित के टेस्ट करियर को अविश्वसनीय भी कहा है.

पंजाब किंग्स की ओर से शेयर किए गए वीडियो में पोंटिंग ने रोहित के टेस्ट रिटायरमेंट पर बात की और कहा, "रोहित शर्मा मेरे बहुत अच्छे दोस्त, हम बहुत पुराने समय से साथ हैं, जब मुंबई इंडियंस के साथ खेला करते थे, आपके साथ खेलने का मौका मिला और आपको एक कप्तान और लीडर के रूप में विकसित होते देखा, मैं आपको आपके अविश्वसनीय टेस्ट करियर के लिए बधाई देना चाहता हूं, आपने अपने करियर में जो कुछ भी हासिल हुआ है, उस पर आपको गर्व होना चाहिए.. आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं,"

बता दें कि रोहित ने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर टेस्ट से संन्यास को लेकर जानकारी दी, रोहित ने लिखा, 'सभी को नमस्कार, मैं बस यह साझा करना चाहता हूं कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं. सफेद जर्सी में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात रही है, इतने सालों तक मिले प्यार और समर्थन के लिए आपका शुक्रिया. मैं वनडे प्रारूप में भारत का प्रतिनिधित्व करना जारी रखूंगा."

