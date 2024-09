IPL 2025: पंजाब किग्स में शामिल होने जा रहा है यह दिगाज खिलाड़ी, कभी भी हो सकता है नाम अनाउंस

Ricky Ponting Likely to Join Punjab Kings for IPL 2025: ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि वह आईपीएल के आगामी सीजन में पंजाब किंग्स के बेड़े में नजर आ सकते हैं. इससे पहले वह पिछले सीजन तक दिल्ली कैपिटल्स की टीम में मुख्य कोच के पद पर कार्यरत थे. हालांकि, आगामी सीजन से पूर्व फ्रेंचाइजी ने उनसे किनारा बना लिया है. जिसके बाद वह पंजाब के साथ करार करने के लिए तैयार हैं. माना जा रहा है कि बतौर कोच उनके नाम की घोषणा फ्रेंचाइजी कभी भी कर सकती है.

पोंटिग के कंधों पर रहेगी बड़ी जिम्मेदारी

पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल के पहले सीजन से लीग में शिरकत कर रही है. हालांकि, उसे अबतक एक बार भी ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिला है. पोंटिग अगर टीम के साथ जुड़ते हैं तो उनके ऊपर पंजाब को चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी रहेगी.

🚨 RICKY PONTING IN PBKS...!!! 🚨



- Ponting likely to join Punjab Kings for IPL 2025. (Cricbuzz). pic.twitter.com/WsMhDaUZ49 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 18, 2024

पोंटिग की देखरेख में दिल्ली का प्रदर्शन रहा बढ़िया

दिल्ली की टीम ने जरुर ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर से किनारा बना लिया है, लेकिन उनकी देखरेख में टीम का प्रदर्शन सराहनीय रहा. बतौर कोच वह अपनी टीम को 2019, 2020 और 2021 में प्लेऑफ तक ले जाने में कामयाब रहे.

पोंटिग की अगुवाई में टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2020 में देखने को मिला. उस दौरान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था. मगर यहां उसका खिताब जितने का सपना पूरा नहीं हो सका.

RICKY PONTING IS CLOSE TO JOIN PBKS....!!!



- Ponting is in talks with Punjab Kings for the next IPL season. [Vijay Tagore from Cricbuzz] pic.twitter.com/kbeYDAHeHB — Johns. (@CricCrazyJohns) September 18, 2024

फाइनल मुकाबले में दिल्ली की भिड़ंत रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस के साथ हुई थी. यहां फाइनल मुकाबले में उसे एमआई के खिलाफ 5 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था.

पोटिंग का आईपीएल करियर

रिकी पोंटिंग आईपीएल में शिरकत भी कर चुके हैं. उन्होंने यहां कुल 10 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 9 पारियों में 10.11 की औसत से 91 रन निकले हैं. आईपीएल में उनका सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन 28 रन का है.

