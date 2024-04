Record Breaking Match: IPL में मचा बवाल, RCB-SRH मैच में एक नहीं बल्कि बने पूरे 10 रिकॉर्ड

ये भी पढ़े- मोहम्मद कैफ ने चुनी T20 world cup 2024 के लिए भारतीय टीम, एक नहीं बल्कि 4 बड़े दिग्गजों को नहीं दी जगह

ये भी पढ़े- "मझे लगता है माही भाई ...", अंबाती रायडू ने IPL से धोनी के रिटायरमेंट को लेकर की भविष्यवाणी

आईपीएल में सबसे बड़ा टीम टोटल

सनराइजर्स हैदराबाद ने मैच में 287 रन बनाए, जो आईपीएल में किसी भी टीम के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टीम स्कोर है

एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का

हैदराबाद की पारी में कुल 22 छक्के लगे, जो आईपीएल में किसी भी टीम के द्वारा एक पारी में लगाया गया सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड है.

एक मैच में सबसे ज्यादा रन

हैदराबाद ने जहां 287 रन बनाए तो वहीं दूसरी ओर आरसीबी ने 262 रन बनाए, कुल मिलकर मैच में 549 रन बने, जो एक टी-20 मैच में किसी मैच में बना सबसे बड़ा स्कोर है.

एक मैच में सबसे ज्यादा सिक्स

इस मैच में कुल मिलकर 38 छक्के लगे, जिसमें 22 हैदराबाद और 16 आरसीबी ने लगाए.

लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बडा स्कोर

आरसीबी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 262 रन बनाए जो किसी भी टीम का लक्ष्य से पीछा करते हुए सबसे बड़ा स्कोर है.

IPL का चौथा सबसे तेज शतक

0 साल के हेड ने 39 गेंदों में शतक लगाया जो आईपीएल में चौथा सबसे तेज शतक (Travis Head Century) है. गेल ने 30 गेंद पर शतक लगाया है जो आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है.

IPL में सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट:

30 क्रिस गेल vs पीडब्ल्यूआई, 2013

37 यूसुफ़ पठान vs एमआई, 2010

38 डेविड मिलर vs आरसीबी, 2013

39 –ट्रैविस हेड vs आरसीबी, 2024*

एक मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्री

इस मैच में 43 चौके और 38 छक्के लगे जो आईपीएल के एक मैच में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज लगने का रिकॉर्ड है.

एक टी-20 मैच में दोनों टीमों ने बनाए 250 से ज्यादा रन

टी-20 क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों टीमों ने 250 से ज्यादा का स्कोर बनाने का कमाल किया हो. आऱसीबी और हैदराबाद के बीच मैच के दौरान ऐसा कारनामा देखने को मिला. हैदराबाद ने 287 रन बनाए तो वहीं आरसीबी ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 262 रन बनाए थे.

आरसीबी का कारनामा, ऐसा करने वाली इकलौती टीम बनी

आरसीबी की टीम इकलौती ऐसी टीम है जिसने T20 में 260 से ज्यादा का स्कोर पहली पारी में और दूसरी पारी में भी बनाए हैं. कोई दूसरी टीम ऐसा कारनामा नहीं कर पाई है.