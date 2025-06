IPL 2025: फाइनल से पहले आरसीबी को झटका, यह दिग्गज फाइनल से बाहर-रिपोर्ट

RCB or PBKS,IPL 2025 Final: आईपीएल 2025 के फाइनल से पहले आरसीबी टीम (RCB Team) के फैन्स के लिए बुरी खबर हैं. दिग्गज बल्लेबाज फिल साल्ट आईपीएल फाइनल का हिस्सा नहीं हो सकते हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, आरसीबी के करिश्माई सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट का फाइनल मैच खेलना संदिग्ध है (No Phil Salt In IPL 2025 Final), बताया जा रहा है कि वह अपने बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे हैं. साल्ट को फाइनल की पूर्व संध्या पर आरसीबी के ट्रेनिंग सत्र में भी नहीं दिखे थे. जिससे फाइनल मुकाबले के लिए उनकी उपलब्धता पर अटकलें लगाई जाने लगीं.

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, साल्ट पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के लिए अहमदाबाद में भी नहीं होंगे, क्योंकि उनकी योजना अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए अपने साथी के साथ समय बिताने की है. हालांकि, आरसीबी के कोच एंडी फ्लावर और कप्तान रजत पाटीदार ने खिलाड़ी की स्थिति पर एक भी शब्द नहीं कहा, जाहिर है कि वे इस महत्वपूर्ण मैच से पहले मामले को गुप्त रखना चाहते थे.

🚨PHIL SALT MIGHT MISS FINAL🚨



- Phil Salt was not present in RCB's last practice session of #IPL2025 [ESPNCricinfo] pic.twitter.com/DN0xYdnkxt — RCBIANS OFFICIAL (@RcbianOfficial) June 2, 2025

अब ये देखना है कि मैच से पहले आरसीबी फिल साल्ट को लेकर क्या फैसला करती है. इस सीजन साल्ट ने आरसीबी के लिए 12 मैचों में 175.90 की स्ट्राइक-रेट और 35.18 की औसत से 387 रन बनाए हैं, कोहली के साथ मिलकर साल्ट ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी और टीम को तेज शुरुआत देने में सफल भी रहे हैं. लेकिन अब जब साल्ट के न खेलने की बात सामने आई है तो यकीनन क्रिकेट फैन्स को तगड़ा झटका लगा है.

फिल साल्ट ने क्वालीफायर-1 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 27 गेंदों में 56 रन की नाबाद पारी खेल कर टीम को फाइनल में पहुंचाया था. इस सीजन साल्ट के बल्ले से 4 अर्धशतक निकले हैं.