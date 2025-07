IND vs ENG, 3rd Test: 'सर' रविंद्र जडेजा का इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐतिहासिक कारनामा, ऐसा रिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया

Ravindra Jadeja record : सर रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के नाबाद जुझारू अर्धशतक के बावजूद भारत को यहां लार्ड्स में तीसरे क्रिकेट टेस्ट के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को यहां 22 रन से हार का सामना करना पड़ा जिससे इंग्लैंड ने पांच मैच की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली. स्पिनर शोएब बशीर (छह रन पर एक विकेट) ने मोहम्मद सिराज (04) को बोल्ड करके इंग्लैंड को जीत दिलाई. भले ही भारतीय टीम जीत हासिल करने में असफल रही लेकिन सर रविंद्र जडेजा ने अपने करियर में बड़ा कारनामा कर दिखाया है. (Jadeja is the second Indian to take 600 wickets and score 7000 runs in Internation cricket)

जडेजा इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 विकेट और 7000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा कपिल देल, शॉन पॉलक और शाकिब अल हसन ने किया था. जडेजा ने अबतक इंटरनेशनल क्रिकेट में 7018 रन बनाए हैं और कुल 611 विकेट लिए हैं. बता दें कि कपिल देव के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 687 विकेट और 9031 रन दर्ज है . (Ravindra Jadeja vs Kapil dev)

इंटरनेशनल क्रिकेट में 7,000+ रन और 600+ विकेट (7,000+ runs and 600+ wickets in international cricket)

कपिल देव (भारत)

शॉन पोलक (साउथ अफ्रीका)

शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)

रविंद्र जडेजा (भारत)

इसके अलावा जडेजा लॉर्ड्स में टेस्ट की चौथी पारी में सबसे ज्यादा गेंद का सामना करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. जडेजा ने 181 गेंद का सामना किया था. वहीं, लॉर्ड्स में टेस्ट की चौथी पारी में सबसे ज्यादा गेंद का सामना करने वाले भारतीय बल्लेबाज अजीत अगरकर हैं. अगरकर ने साल 2002 में लॉर्ड्स टेस्ट मैच में 190 गेंद का सामना किया था.

लॉर्ड्स में टेस्ट की चौथी पारी में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले भारतीय

190 गेंदें – अजीत अगरकर, 2002 (हार)

181 गेंदें – रविंद्र जडेजा 2025* (हार)

159 गेंदें – एमएस धोनी, 2007 (ड्रा)

136 गेंदें – सुरेश रैना, 2011 (हार)

135 गेंदें – दिनेश कार्तिक, 2007 (ड्रा)

मैच की बात करें तो इंग्लैंड के 193 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत चार साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे जोफ्रा आर्चर (55 रन पर तीन विकेट), कप्तान बेन स्टोक्स (48 रन पर तीन विकेट) और ब्राइडन कार्स (30 रन पर दो विकेट) की तूफानी गेंदबाजी के सामने 74.5 ओवर में 170 रन पर आउट हो गया। क्रिस वोक्स (21 रन पर एक विकेट) ने भी एक विकेट चटकाया। आर्चर ने अपना पिछला टेस्ट फरवरी 2021 में अहमदाबाद में भारत के खिलाफ ही खेला था.

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 82 रन तक सात विकेट गंवा दिए थे लेकिन जडेजा (नाबाद 61 रन, 181 गेंद, चार चौके, एक छक्का) ने नितीश कुमार रेड्डी (13) के साथ आठवें विकेट के लिए 91 गेंद में 30, जसप्रीत बुमराह (05) के साथ नौवें विकेट के लिए 132 गेंद में 35 और सिराज के साथ अंतिम विकेट के लिए 80 गेंद में 23 रन की साझेदारी करके अप्रत्याशित जीत की उम्मीद जगाई थी लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए. सीरीज का चौथा टेस्ट मैनचेस्टर में 23 जुलाई से खेला जाएगा.