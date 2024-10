IND vs NZ: Ravichandran Ashwin का वर्ल्ड रिकॉर्ड, WTC इतिहास में बड़ा कारनामा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

R Ashwin WTC Wickets World Record: न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड (IND vs NZ) ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी कर रही है. न्यूजीलैंड को पहला झटका कप्तान टॉम लाथम (Tom Latham) के रूप में लगा और अश्विन ने भारत को ये पहली सफलता दिलाई. न्यूजीलैंड ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव करते हुए चोटिल तेज गेंदबाज मैट हेनरी की जगह बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सेंटरन को शामिल किया है. भारत ने अपनी टीम में तीन बदलाव किए. मोहम्मद सिराज, केएल राहुल और कुलदीप यादव की जगह एकादश में आकाश दीप, वाशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल को मौका मिला है.

न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम को अश्विन ने एलबीडब्लू आउट किया और वो 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे, इस विकेट के साथ ही अश्विन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन (Ashwin Break Nathan Lyon WTC Most Wicket Record) के 187 विकेट की बराबरी कर ली. इसके बाद विल यंग (18 रन) के रूप में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अपना दूसरा विकेट लेते ही अश्विन ने नाथन लियोन (Ashwin Break Nathan Lyon WTC Most Wicket World Record) के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा 187 विकेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज़ बन गए हैं. न्यूजीलैंड इस सीरीज में 1-0 से आगे है.

RAVICHANDRAN ASHWIN BECOMES THR LEADING WICKET TAKER IN WTC HISTORY 🔥



- An all time Great. 🐐 pic.twitter.com/Yu5YcRRh6T