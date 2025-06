'उसकी बैटिंग देखकर...', रवि शास्त्री ने इस बल्लेबाज को बताया विश्व क्रिकेट का दूसरा 'विवियन रिचर्ड्स'

Ravi Shastri on perfect Indian Batsman: भारत के पूर्व कप्तान रवि शास्त्री ने भारत के टॉप तीन महान बल्लेबाज के नाम बताए हैं. पहले नंबर पर रवि शास्त्री ने सचिन तेंदुलकर (Ravi Shastri on Sachin Tendulkar) को रखा है तो वहीं, दूसरे नंबर पर पूर्व भारतीय कोच ने सुनील गावस्कर (Ravi Shastri on Sunil Gavaskar) का नाम लिया है. इसके बाद शास्त्री ने नंबर 3 पर विराट कोहली (Ravi Shastri on Virat kohli) का नाम लिया है. विजडन के साथ बात करते हुए शास्त्री ने भारत के तीन महान ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाजों को लेकर अपनी राय दी. सचिन तेंदुलकर को लेकर शास्त्री ने कहा, "मेरे लिए टॉप 3 में पहले नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं. मैं तेंदुलकर को दुनिया का कंप्लीट बल्लेबाज मानता हूं, उसके पास प्योर टैलेंट हैं. किसी भी परिस्थिति में खेलने के लिए जो तकनीक होनी चाहिए, वह तेंदुलकर के पास है."

इसके अलावा शास्त्री ने गावस्कर को लेकर बात की और कहा कि, "उनके लिए सुनील गावस्कर दुनिया के बेस्ट ओपनर बल्लेबाज हैं, जलरोधी तकनीक है. (watertight technique). गावस्कर भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी पिच पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं. उनके पास वैसी तकनीक थी."

Ravi Shastri builds his perfect Indian batter 🇮🇳🏏 pic.twitter.com/WqomtosAO4 — Wisden (@WisdenCricket) June 30, 2025

कोहली में हैं विवियन रिचर्ड्स की झलक (Ravi Shastri on Virat Kohli)

विराट कोहली को लेकर बात करते हुए शास्त्री ने कहा, "कोहली में विवियन रिचर्ड्स (Viv Richards - Players Comparison) की झलक नजर आती है, विव के तत्व कोहली में मौजूद हैं. क्योंकि जिस तरह से अपने प्राइम में कोहली ने क्रिकेट खेला था, वह कमाल का रहा था और उसकी बैटिंग परफॉर्मेंस को देखकर विव की याद आती थी. अपने चरम पर कोहली पूरे विश्व के गेंदबाजों को डोमिनेट करते थे और ऐसा वो अपने गेम से करना चाहते थे. गेंदबाजों के लिए हमेशा काल की तरह रहते थे." (viv richards vs virat kohli comparison)

भारत के पूर्व कोच शास्त्री ने आगे कहा, "कोहली में सबसे खास बात ये थी कि वो किसी भी गेंदबाज के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करते थे. कोहली विरोधी टीम के सामने जाकर दहाड़ मारते थे. मुझे लगता है कि कोहली दुनिया के सबसे आक्रमक खिलाड़ी थे. जितने लोग उसको पसंद नहीं करते थे उससे कहीं ज्यादा लोग उसे मैदान पर देखना चाहते थे. उसे पसंद करते थे. उसके फैन्स पूरी दुनिया में उसे इसी तरह से देखना चाहते हैं. कोहली ने सभी जगह स्कोर किया है. इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज..वह कमाल का है."