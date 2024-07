एक खोज हुई पूरी, टीम इंडिया को मिल गया भविष्य का स्टार

Ravi Bishnoi, Zimbabwe vs India: जिंबाब्वे के खिलाफ जरुर भारतीय टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, लेकिन टीम इंडिया को अपना भविष्य का एक युवा सितारा मिल गया है. यह कोई और नहीं युवा फिरकी गेंदबाज रवि बिश्नोई हैं. बिश्नोई के उम्दा गेंदबाजी की प्रशंसा काफी लंबे समय से हो रही है, लेकिन सीनियर खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में बीते कल उन्होंने जिस परिपक्वता के साथ गेंदबाजी की. उसे देख ऐसा प्रतीत होता है कि वह लंबी रेस के घोड़ा हैं और किसी भी परिस्थिति में विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं.

टीम इंडिया के लिए पहले टी20 मुकाबले में रवि बिश्नोई ने कुल 4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच उन्होंने 2 ओवर मेडल डालते हुए 3.20 की इकोनॉमी से महज 13 रन खर्च किए. इस दौरान उन्हें 4 सफलता हाथ लगी.

If Ravi Bishnoi and Kuldeep Yadav bowls together then they will become the deadliest spin attack.



It will be a shame if he again gets dropped from the next T20 World Cup Squad after playing for the next 2 years.Too good for Zimbabwe batsman.pic.twitter.com/54UtWR9DGz