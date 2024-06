कोलकाता नाईट राइडर्स के सलामी बल्लेबाज का बड़ा फैसला, अब इस टीम के लिए बिखेरेगा जलवा

Rahmanullah Gurbaz Guyana Amazon Warriors Signed Kolkata Knight Riders Opener: आईपीएल में कोलकाता नाईट राइडर्स के लिए जलवा बिखरने वाले अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने बड़ा फैसला लिया है. कैरेबियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन से पहले वह गुयाना अमेजन वारियर्स की टीम में पहुंच गए हैं. यहां फ्रेंचाइजी ने आगामी सीजन से पहले उन्हें साइन किया है.

यही नहीं गुयाना अमेजन वारियर्स की टीम ने कई बड़े खिलाड़ियों को रिटेन भी किया है. इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान के साथ-साथ दक्षिण अफ्रीकी अनुभवी स्पिनर इमरान ताहिर, वेस्टइंडीज के अनुभवी बल्लेबाज शिमरोन हेटमायर, शाई होप और रोमारियो शेफर्ड जैसे बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल है.

The @amznwarriors have confirmed their overseas players for CPL24 with Tahir, @SaimAyub7 , Azam Khan, Dwaine Pretorius and @RGurbaz_21 all back with Guyana this year. #CPL24 #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport



