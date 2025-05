PBKS vs RCB, Qualifier 1: मेगा मुकाबले को लेकर सोशल मीडिया पर गजब का उत्साह, पंजाब-बेंगलुरु के बीच पहला क्वालीफायर कल

PBKS vs RCB, Qualifier 1: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) का लीग राउंड सोमवार को खत्म हो गया. और अब पूरे क्रिकेट जगत का फोकस खेले जाने वाले प्ले-ऑफ राउंड पर है. और इस के तहत ही पहला क्वालीफायर मुकाबला (PBKS vs RCB, Qualifier 1) मुकाबला शुक्रवार को पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (PBKS vs RCB) के बीच खेला जाएगा. मैच में खासा समय है, लेकिन फैंस इस मैच को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं. यह आप सोशल मीडिया पर अभी से वायरल हो रहे मैच से जुड़े कमेंट, तस्वीरें और चर्चा सहित तमाम बातें अभी से ही जोर-शोर से वायरल हो रही हैं. आप समझिए कि इस तरह की तस्वीरों से सोशल मीडिया पटा हुआ है

फैंस के अपने-अपने दावे हैं और आप इस फैन की भविष्यवाणी जान लें

जिन प्रशंसकों को मैच का टिकट मिल गया है, वे बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं

पंजाब के चाहने वाले बेंगलुरु को जवाब देने की बात कर रहे हैं. कोहली का लीग मैच का यह अंदाज खासा वायरल हो हुआ था

आरसीबी के चाहने वालों का जोश समझा जा सकता है. आरसीबी 9 साल बाद प्लेऑफ मैच खेल रहा है

🚨RCB will play Qualifier 1 for the first time in 9 years.



Shreyas Iyer will lead PBKS in Qualifier 1 and becomes first captain to lead 3 different franchises in Qualifier🤯



It's #RCBvsPBKS 🏏🔥#RCBvsLSG #PBKSvsRCB

कोई दो राय नहीं कि कई पहलुओं से शुक्रवार का दिन आईपीएल में खासा बड़ा है