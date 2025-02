Champions Trophy 2025: 'मैंने तो ये...' पैट कमिंस ने भारत की जीत को लेकर पहले खड़ा किया सवाल, अब लिया 'यू-टर्न', बयान से मची खलबली

Pat Cummins on Question on Team India Win vs BAN and PAK: चोटिल ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस का मानना ​​है कि भारत के पास मौजूदा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई में रहने का "बड़ा फायदा" है, जबकि अन्य टीमें 'हाइब्रिड मॉडल' के तहत आयोजित टूर्नामेंट में अपने ग्रुप मैचों के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरती हैं. रोहित शर्मा की टीम अपने सभी मैच दुबई में खेल रही है और अगर टीम आगे बढ़ती है तो फाइनल भी वहीं होगा. ऐसा तब किया गया जब भारत ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस आयोजन के मूल मेजबान पाकिस्तान की यात्रा करने से इनकार कर दिया.

ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस ने मंगलवार को एक मीडिया आउटलेट की आलोचना की, जिसने उन्हें गलत तरीके से बताते हुए कहा कि भारत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा जो भारत के सीधे फायदा पहुंचा रहा. चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और दुबई में हो रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कोड क्रिकेट की आलोचना की, जो एक ऑस्ट्रेलियाई डिजिटल खेल मंच है.

कमिंस ने एक्स पर लिखा, "मैंने निश्चित रूप से ऐसा कभी नहीं कहा @codecricketau।"

I have definitely never said this @codecricketau https://t.co/hUri1sK4NZ — Pat Cummins (@patcummins30) February 25, 2025

कोड क्रिकेट ने अपनी पोस्ट में दावा किया था कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ने चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी द्वारा भारत को एक ही वेन्यू पर खेलने के लिए दिए गए लाभ की आलोचना की और टूर्नामेंट को 'तमाशा' करार देते हुए कहा था कि टीमों को यह चुनने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो कहां खेलना चाहती हैं, हालांकि अब वो पोस्ट हटा दी गई है.

पाकिस्तान में सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत चैंपियंस ट्रॉफी में संभावित फाइनल सहित अपने मैच दुबई में खेल रहा है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बीसीसीआई, पीसीबी और आईसीसी के बीच इसको लेकर समझौता हुआ था. इस बीच अन्य टीमों को अपने मैचों के लिए पाकिस्तान और दुबई के बीच यात्रा करनी होगी.

वायरल पोस्ट में पैट कमिंस को लेकर किया गया था ये दावा

कमिंस ने 'याहू ऑस्ट्रेलिया' से कहा, "मुझे लगता है कि यह अच्छा है कि टूर्नामेंट जारी रह सकता है, लेकिन जाहिर है कि इससे भारत को एक ही मैदान पर खेलने का बड़ा फायदा मिलता है. वे पहले से ही बहुत मजबूत दिख रहे हैं और उन्हें अपने सभी मैच वहां खेलने का सीधा फायदा मिला है."

भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ अपने दोनों मैच आसानी से जीते हैं और 4 मार्च को दुबई में होने वाले सेमीफाइनल में जगह बना ली है. उनका आखिरी ग्रुप मैच रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जो अब तक पाकिस्तान में खेल चुकी टीम है और उसने अपने दोनों मैच घरेलू टीम और बांग्लादेश के खिलाफ जीते हैं.

कमिंस टखने की चोट के कारण टूर्नामेंट को बाहर से देख रहे हैं और अगले महीने आईपीएल के साथ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं. ब्रेक के दौरान उनकी बेटी का जन्म भी हुआ. 31 वर्षीय कमिंस ने कहा, "घर पर रहकर अच्छा लग रहा है और सब कुछ ठीक चल रहा है और टखने की रिकवरी अच्छी चल रही है, इसलिए मैं इस सप्ताह दौड़ना और गेंदबाजी करना शुरू करूंगा."