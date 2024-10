PAK vs ENG: ऐतिहासिक रिकॉर्ड ! पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, यकीन करना मुश्किल

Pakistan unique records in Test: पाकिस्तान की टीम ने अपने टेस्ट इतिहास का पहला मैच 1952 में भारत के खिलाफ खेले था. तब से लेकर पाकिस्तान ने अबतक 461 टेस्ट मैच खेल लिए हैं. अबतक पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकटे के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, जब तेज गेंदबाजों ने एक भी गेंद नहीं फेंकी और पाकिस्तान टेस्ट जीत गया हो. ऐसा पहली बार 72 साल के बाद हुआ है. दरअसल, रावलपिंडी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच (PAK vs ENG, 3rd Test) में पाकिस्तान को 9 विकेट से जीत मिली. इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की ओर से कोई भी तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी नहीं की और इसके बाद भी पाकिस्तान की टीम मैच जीतने में सफल रही.

पाकिस्तान में एक सीरीज में स्पिनरों द्वारा लिए गए सबसे ज़्यादा विकेट

73 - पाकिस्तान Vs इंग्लैंड, 2024/25

71 - पाकिस्तान Vs न्यूजीलैंड, 1969/70

68 - पाकिस्तान Vs इंग्लैंड, 2022/23

60 - पाकिस्तान Vs इंग्लैंड, 1987/88

साजिद खान और नोमान अली ने रावलपिंडी टेस्ट में 19 विकेट अपने नाम किए तो वहीं सैम अयूब को एक विकेट मिला. इसके अलावा दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच को मिलकर साजिद खान और नोमान अली ने कुल 39 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की है.

बता दें कि पाकिस्तान ने 3.1 ओवर में 36 रन बनाकर मैच को जीत लिया. साल 2021 के बाद पाकिस्तान को अपने घर पर टेस्ट सीरीज में जीत मिली है. पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत के बाद शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर की है.

शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi reacts on PAK vs ENG 3rd Test)ने अपने पोस्ट में लिखा, "पाकिस्तान की जीत के बाद शाहिद अफरीदी ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है. अफरीदी ने पोस्ट शेयर कर लिखा, "केवल पाकिस्तान ही पहले टेस्ट की निराशा को इस तरह के साहसिक और प्रेरणादायक बदलाव के साथ दूर कर सकता है. नोमान और साजिद ने अपने कौशल से कमाल का खेल दिखाया है, इंग्लैंड की लाइनअप के इर्द-गिर्द जाल बिछाया, जबकि बल्लेबाजों, विशेष रूप से तीसरे टेस्ट में सऊद शकील ने धैर्य के साथ प्रदर्शन किया. यह एक सच्चा टीम प्रयास था जिसने पूरे देश की भावना को ऊपर उठाया है. पाकिस्तान क्रिकेट पूरी ताकत से वापस आ गया है और यह जीत आने वाली कई और जीत की शुरुआत है."

Pakistan, you absolute beauty!



Only Pakistan could shake off the disappointment of the first Test with such a bold and inspiring turnaround. Noman and Sajid let their skills speak volumes, spinning webs around England's lineup, while the batters, especially Saud Shakeel in the… — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) October 26, 2024

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भी पाकिस्तान की जीत के बाद रिएक्ट किया है. वॉन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "पाकिस्तान के लिए शानदार सीरीज जीत .. जैसे ही पिचें स्पिन को मदद करने लगी, वो इंग्लैंड पर हावी हो गए .. यह पिछले साल भारत में भी हुआ और अब पाकिस्तान में .. इंग्लैंड की उच्च जोखिम वाली रणनीति स्पिनिंग गेंद के खिलाफ काम नहीं करती है."

Fantastic series win for Pakistan .. As soon as the pitches started to spin they dominated England .. It happened in India last year and now Pakistan .. Englands high risk strategy doesn't work against the spinning ball .. #PAKvsENG — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) October 26, 2024

1995 के बाद दूसरा बार हुआ ऐसा

यह केवल दूसरी बार है जब पाकिस्तान ने पहला टेस्ट हारने के बाद 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रहा हो. इससे पहले 1995 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला टेस्ट हारने के बाद 3 मैचों की टेस्ट सीरीज जीतने में पाक टीम सफल रही थी.