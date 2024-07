''सारे नमूने...'' मखमल के गद्दे पर बंदर की तरह गुलाटी मार मारकर फील्डिंग सीख रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, VIDEO

Pakistan players doing fielding practice: टी20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फील्डिंग काफी लचर थी. जिसके लिए उन्हें काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा. शायद यही वजह है कि वह आगामी सीरीज से पहले क्षेत्ररक्षण में काफी पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वह जिस तरह से फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया है.

दरअसल, एक्स पर @_FaridKhan नाम के एक क्रिकेट प्रेमी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक वीडियो साझा किया है. आज के जमाने में जहां अन्य देश के खिलाड़ी मैदान में फील्डिंग के दौरान कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं. वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मुलायम गद्दों पर कैच पकड़ने का प्रैक्टिस करते हुए देखा जा रहा है.

Pakistan players doing fielding practice with bed mattresses. Do top teams like India, England, South Africa, Australia or England also train like this? This is why we are so much behind. It hurts 🇵🇰🇮🇳💔💔💔pic.twitter.com/6hcJc5zgkZ