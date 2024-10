"बुमराह से भी बेहतर', पाकिस्तान का यह गेंदबाज है सबसे ज्यादा खतरनाक, पाकिस्तानी क्रिकेटर के बयान ने मचाया बवाल

Pakistan fast bowler Ihsanullah on Jasprit Bumrah: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज इहसानुल्लाह ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनके साथी नसीम शाह भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से भी बेहतर हैं. बुमराह को सभी प्रारूपों में दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज माना जाता है. इसके बाद भी इहसानुल्लाह का मानना ​​है कि नसीम शाह की प्रतिभा बुमराह से भी बेहतर है. पाकिस्तानी गेंदबाज इहसानुल्लाह ने एक पॉडकास्ट में बुमराह और नसीम शाह को लेकर बात की और कहा, "अगर मैं बुमराह की तुलना करूं, तो नसीम शाह बुमराह से बेहतर गेंदबाज हैं."

इहसानुल्लाह यहीं नहीं रुके, अपनी बात आगे ले जाते हुए इहसानुल्लाह ने कहा, "नहीं, आप देख ही रहे हैं.. नसीम शाह 2021 (2022) वर्ल्ड कप में भी ऐसा ही प्रदर्शन कर रहे थे..अगर कोई एक साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता..फिपाकिस्तानी गेंदबाज Ihsanullahर भी, नसीम शाह उनसे बेहतर हैं."

के इस बयान ने फैन्स को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर फैन्स इहसानुल्लाह को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इहसानुल्लाह का यह बयान सुर्खियां बन चुका है.

Pakistan pacer Ihsan Ullah says Naseem Shah is a better bowler than Jasprit Bumrah 🇮🇳🇵🇰🤯 Do you agree with him or not? pic.twitter.com/n56ZcmDzZR

That's like saying a bicycle is faster than a Ferrari because it has more wheels spinning! 😂 Bumrah doesn't just bowl—he's out there solving cricketing equations with those pinpoint yorkers. But hey, props to Naseem for the hype—every team needs a hype man!