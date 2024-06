VIDEO: फिक्सर-फिक्सर चिल्ला रहे थे फैंस, मोहम्मद आमिर भी भड़क गए, देखें क्या किया

Pakistan Fan Calls Mohammad Amir 'Fixer': पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर का करियर विवादों से भरा रहा है. साल 2010 में वह इंग्लैंड में शिरकत करते हुए स्पॉट फिक्सिंग में संलिप्त पाए गए थे. जिसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी. यही नहीं इस विवाद की वजह से उनका करीब-करीब क्रिकेट करियर भी तबाह हो गया. आईसीसी ने उन्हें 5 साल के लिए खेल के सभी प्रारूप से प्रतिबंधित कर दिया था. हालांकि, आमिर ने अपनी गलती को स्वीकार किया और सजा भुगतने के बाद दोबारा मैदान में लौटने में कामयाब रहे. मगर ऐसा लगता है फैंस उनकी गलती को अबतक माफ नहीं कर पाए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में भी कुछ फैंस को उनके साथ बदतमीजी करते हुए देखा गया है. सोशल मीडिया पर आमिर का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह मैच के बाद मैदान में नजर आ रहे हैं. वहीं फैंस को उन्हें 'फिक्सर-फिक्सर' कहते हुए सुना जा सकता है. क्रिकेट प्रेमियों के इस बुरे बर्ताव से उनका भी धैर्य जवाब दे गया और वह भी उनके ऊपर भड़क गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह फैंस की तरफ हाथ दिखाते हुए आक्रामक होकर कुछ इशारे करते हुए नजर आ रहे हैं.

Muhammed Amir under attack for betraying his country and for criticizing Babar Azam too much without any cause pic.twitter.com/aA3jQh7KrU — Leo 🎗️ (@larthbroke) June 12, 2024

फैंस भी वायरल वीडियो पर अपना विचार साझा कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

बहुत ही घटिया हरकत

एक फैन ने बताया, 'मैं वहां उस आदमी के बगल में खड़ा था, जो ऐसा कर रहा था. उसे अपने किए की सजा मिल गयी है. चलो आगे बढ़ते हैं.'

I was there standing besides the guy doing this. Horrible from the fan. He has been punished for his actions, let's move on. — Basit Irfan (@basitirfan) June 12, 2024

शर्मनाक!

shameful people let the man live — Makaveli (@B10Faz) June 12, 2024

खुदा माफ कर देता है, लोग नहीं.

Khuda maf kr deata hai log nai sai kaha tha kisi nay — Yahya Warraich (@YahyaWarra47782) June 12, 2024

बेवकूफ लोग

bewaqoof log. Such people should be immmediately kicked out of the stadium by security. — Mehwish Ali (@mehwish_al47962) June 12, 2024

बता दें टी20 वर्ल्ड कप में चयन के बाद मोहम्मद आमिर ने बड़ा बयान दिया था. उनका कहना था कि वह पूर्व क्रिकेटरों की ओर से स्पॉट फिक्सिंग कांड में शामिल होने की बात से लगातार ट्रोल किए जाने से थक चुके हैं.

