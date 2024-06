Wasim Jaffer: 'हाय हाय ओये होए', पाकिस्तान की हार पर वसीम जाफर के पोस्ट ने लूटी महफ़िल

Wasim Jaffer on PAK vs USA T20 WC 2024: अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान की करारी हार के बार हर तरफ उसकी किरकिरी हो रही है, 9 जून भारत बनाम पाकिस्तान के मुकाबले से पहले अमेरिका जैसी टीम से हार जाना ये पाक टीम की खराब रणनीति को दर्शाता है. पाक बनाम यूएसए के बीच खेले गए मुकाबले में यूएसए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी का फैसला किया जो साफ़ तौर पर अमेरिका के हित में जाता हुआ दिखाई दिया. मुकाबले में एक समय ऐसा आया की 100 रन के भीतर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अमेरिकी गेंदबाज़ों ने मजबूत पकड़ बना रखा था. पाकिस्तान ने इससे पहले कप्तान बाबर आजम की 43 गेंद में तीन चौकों और दो छक्कों से 44 रन की पारी और शादाब (40) के साथ तीसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी से सात विकेट पर 159 रन बनाए.

सामान्य प्रशंसक पाकिस्तान के खिलाफ यूएसए की जीत का आनंद ले रहे हैं धन्यवाद और कप्तान मोनंक पटेल, आपने क्रिकेट जगत का सम्मान पाया है. वसीम जाफर (Wasim Jaffer on USA Captain Monank Patel) ने एक्स पर लिखा की पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका की जीत का सब आनंद ले रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कप्तान मोनंक पटेल को भी शुभकामनाएं दी और कहा की आपने आज क्रिकेट जगत का सम्मान पाया है.

Neutral fans enjoying USA win vs Pakistan 😅 Take a bow @usacricket and skipper Monank Patel, you've earned the respect of the cricket world 👏🏼👏🏼 #PakvsUSA #T20worldcup pic.twitter.com/kV0qndPD25