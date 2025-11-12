विज्ञापन
PAK vs SL 1st ODI: सलमान के शतक ने भारत को दिया 'गंभीर' सवाल, कौन भारतीय देगा जवाब, कारनामा वेरी-वेरी स्पेशल है

Pakistan vs Sri Lanka, 1st ODI: पाकिस्तान को मंगलवार को मिली जीत में सलमान आगा ने नाबाद शतक जड़ा, तो भारतीय बल्लेबाजों के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया

Sri Lanka tour of Pakistan 2025: शतकवीर बल्लेबाज सलमान आगा

Pakistan vs Sri Lanka 1st ODI: मंगलवार से रावलपिंडी में मेहमान श्रीलंका के खिलाफ शुरू हुई जीत वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 रन से मिली रोमांचक जीत के बाद क्रिकेट जगत में सलमान आगा (Salman Agha) के नाम की धूम है. यह सलमान के 87 गेंदों पर 9 चौकों से नाबाद 105 रन ही थे, जो श्रीलंका पर कहीं भारी पड़े. इस शतक के साथ ही सलमान आगा ने साल 2025 में करीब 8 मैचों में अपने औसत को अस्सी से ऊपर पहुंचा दिया. लेकिन इससे अलग सलमान ने एक और ऐसा बड़ा कारनामा दिया है, जो अब टीम इंडिया के लिए बड़ा सवाल हो गया. किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए बड़ा सवाल हो चला है. दरअसल इस नाबाद शतक पारी से सलमान आगा साल 2024 से अभी तक (पहले वनडे तक) इस फॉर्मेट में मिड्ल ऑर्डर में नंबर 4-7 तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले शीर्ष पांच बल्लेबाजों में खुद को शामिल करा लिया है.

चौथे नंबर पर काबिज हुए सलमान

साल 2024 से लेकर अभी तक जब मिड्ल ऑर्डर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की आती है, तो सलमान आगा टॉप-5 में चौथे नंबर पर हैं. श्रीलंका के खिलाफ पहले नंबर तक नंबर-4 से लेकर 7 तक पर बैटिंग करते हुए सलमान ने 40 मैचों में 42.50 के औसत से 765 रन बनाए हैं.

श्रीलंका का यह बल्लेबाज है बॉस

असालंका उन बल्लेबाजों में बॉस हैं, जिन्होंने साल 2024 से नबंर-4-7 पर खेले 26 मैचों में 50.52 के औसत से सबसे ज्यादा 1061 रन बनाए हैं. वासतव में वह हजार से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. लेकिन दुनिया के शीर्ष पांच बल्लेबाजों ने भारत के लिए बड़ा सवाल भी छोड़ दिया है. इस सूची में श्रीलंका के ही जनिथ लियानगे दूसरे नंबर है. जनिथ ने 23 मैचों में 48.47 के औसत से 824 रन बनाए हैं. वहीं, विंडीज के शाई होप (23 मैच, 797 रन, 44.27) तीसरे नंबर पर और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक पाकिस्तानी सलमान के बाद पांचवें नंबर (20 मैच, 763 रन, 42.38) पर हैं.

कौन सा भारतीय बल्लेबाज देगा जवाब?

नंबर चार बल्लेबाज भारत के लिए हमेशा चिंता का विषय रहा है. इस रिकॉर्ड का एक पहलू यह है कि भारत का क्रम स्थिर है, लेकिन फिर इस पहलू का एक आयाम यह भी तो है कि स्थिर होने के बावजूद भारत का कोई भी बल्लेबाज नंबर 4-7क्रम पर सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दुनिया के शीर्ष 5 बल्लेबाजों में शामिल नहीं है. वहीं, पिछले कुछ साल में नंबर-4 पर कभी अय्यर, तो कभी केएल राहुल, तो कभी कोई बल्लेबाज खेलता रहा है. ऐसे में मिड्ल ऑर्डर में सलमान आगा का प्रदर्शन भारतीय सेलेक्टरों के लिए भी एक बड़ा सवाल है.

PAK vs SL 1st ODI: पाकिस्तान ने 36 साल बाद फिर से किया कारनामा, भारत के साथ है जीत से ऐसा गहरा रिश्ता

