PAK vs ENG: पाकिस्तानी बल्लेबाज का टेस्ट में धमाका, ऐसा कारनामा कर जायसवाल, विलियमसन को छोड़ा पीछे, विश्व क्रिकेट भी चौंका

Pakistan vs England: पाकिस्तान के सऊद शकील इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में हो रहे सीरीज के पहले टेस्ट में 82 रनों की पारी खेलकर आउट हुए हैं. सलामी बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक और कप्तान शान मसूद के बीच दूसरे विकेट के लिए 253 रनों की साझेदारी कर मेहमान टीम को अच्छी स्थिति में ला दिया. इसके बाद क्रीज पर आए सऊद शकील ने 82, बाबर आजम की 30, नशीम शाह की 33 रनों की पारी के दम पर पाकिस्तान 450 का स्कोर पार करने में सफल रही. भले ही सऊद शकील अपने शतक से चूक गए हों, लेकिन वो उससे पहले एक बड़ा कारनामा करने में सफल रहे हैं.

सऊद शकील ने दिसंबर 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ रावलपिंडी में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और उसके बाद से वह पाकिस्तान के लिए 12 टेस्ट खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने 56.3 की औसत से 1126 रन बनाए हैं. पाकिस्तान के लिए सबसे तेज एक हजार रन बनाने वाले सऊद शकील साल 2022 के बाद से स्पिन के खिलाफ 24 पारियों में 774 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनका औसत 110.57 का रहा है.

साल 2022 के बाद से स्पिन के खिलाफ कम से कम 500 गेंदों का सामना करने के बाद जिन बल्लेबाजों का औसत सबसे अधिक है, उसमें सऊद शकील दूसरे स्थान पर हैं. इस लिस्ट में कामिन्दु मेंडिंस, टॉप पर हैं, जिन्होंने 12 पारियों में 534 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 178 का है.

Four Asians in this list! Saud Shakeel & Yashasvi Jaiswal are my favourites 🇵🇰🇮🇳❤️



Just look at Kamindu Mendis' average too 🤯#PAKvENG #tapmad #DontDoStreaming pic.twitter.com/OpTFNRHd5V