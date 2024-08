PAK vs BAN 1st Test: आउट या नॉट आउट? थर्ड अंपायर के फैसले पर हुआ विवाद, पाकिस्तानी कप्तान ने ड्रेसिंग रूम में दिया ऐसा रिएक्शन, देखें वीडियो

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रावलपिंडी में खेला जा रहा है. पहले दिन गीले आउटफील्ड के चलते टॉस में देरी हुई. वहीं जह शुरुआत हुई तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया और मेजबान टीम ने सिर्फ 16 के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए. बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शान्तो के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनने के फैसले को शोरिफ़ुल इस्लाम और हसन महमूद ने सही साबित किया.

हसन महमूद ने पहले पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज अब्दुल्लाह शफ़ीक़ को 2 के निजी स्कोर पर जाकिर हसन के हाथों कैच आउट करवाया. इसके बाद शोरिफ़ुल इस्लाम ने पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद को लिटन दास के हाथों कैच आउट करवा पाकिस्तान को दूसरा झटका दिया. वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम तो खाता भी नहीं खोल पाए. हालांकि, इस मैच के पहले दिन ही जिस तरह से पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद को आउट दिया गया, उससे बवाल हो गया.

दरअसल, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम को शान मसूद के रूप में दूसरा झटका लगा. शान मसूद पहले दिन के सातवें ओवर की चौथी गेंद पर कैच आउट करार दिए गए. शोरफुल इस्लाम की यह शॉट ऑफ लेंथ डिलवरी थी, जो पड़ने के बाद अंदर आई.

मसूद ने इसे डिफेंड करने का प्रयास किया. लेकिन वो बीट हुए और गेंद उनके पैड को छूते हुए सीधे विकेटकीपर के दस्तानों में गई. बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने इस पर जोरदार अपील की, लेकिन मैदानी अंपायर ने इसे आउट नहीं दिया, जिसके बाद बांग्लादेश के कप्तान शान्तो ने रिव्यू लेने का फैसला लिया.

Out or not out❓



Shan Masood is dismissed by Shoriful Islam.#PAKvBAN | #TestOnHai pic.twitter.com/8OgkgQKHPa