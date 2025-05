शुभमन गिल नहीं, इस खिलाड़ी को होना चाहिए भारत का अगला टेस्ट कप्तान, सुनील गावस्कर ने बताया

Sunil Gavaskar big Statement on India Next Test Captain: भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे भारत का अगला टेस्ट कप्तान होना चाहिए. बता दें कि हाल ही में रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. जिसके बाद अब टेस्ट में भारत को नया कप्तान चाहिए. रिपोर्ट् के अनुसार शुभमन गिल को भारत का नया टेस्ट कप्तान बनाए जाने की बात सामने आ रही है. लेकिन भारत के महान कप्तान रहे सुनील गावस्कर ने गिल (Sunil Gavaskar on Shubman Gill and Jasprit Bumrah) के नाम का समर्थन नहीं किया है. पूर्व भारतीय दिग्गज ने जसप्रीत बुमराह को अपनी पसंद बतौर टेस्ट कप्तान बताया है. स्पोर्ट्स टुडे के साथ बात करते हुए गावस्कर ने कहा है कि बुमराह को नया टेस्ट कप्तान होना चाहिए. (Sunil Gavaskar on Jasprit Bumrah as next Test captain)

भारत के पूर्व बल्लेबाज ने बुमराह के वर्कलोड को भी खारिज कर दिया है .गावस्कर ने कहा कि "उनसे बेहतर कौन जानता है कि उनका कार्यभार क्या है? मेरे हिसाब से, कप्तानी जसप्रीत बुमराह को मिलनी चाहिए. मैं उनके कार्यभार को लेकर अटकलों से वाकिफ हूं, लेकिन उन्हें यह जिम्मेदारी इसलिए दी जानी चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि कितने ओवर गेंदबाजी करनी है, कब खुद को आराम देना है और कब आराम करना है..यह सबसे अच्छी बात होगी."

सुनील गावस्कर ने आगे कहा "बुमराह को शायद टेस्ट मैच भी मिस करने की जरूरत न पड़े. अगर उन्हें कप्तानी दी जाती है, तो उन्हें पता होगा कि उनके शरीर के खराब होने से पहले कब रुकना है. मेरे हिसाब से, उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए. पहले टेस्ट के बाद, आठ दिन का अंतराल होता है, जिससे उन्हें ठीक और फिट होने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा., लगातार दो टेस्ट मैच होते हैं, जो मैनेज किए जा सकते हैं. इसके बाद एक और ब्रेक भी होता है. अगर वह कप्तान होंगे तो वह अपने वर्क लोड को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे."

बता दें कि बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में 2022 टेस्ट मैच और 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान भारत की कप्तानी की थी. उनके नेतृत्व में, भारत ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया पर 295 रनों की शानदार जीत हासिल की. ​​उन्होंने सिडनी टेस्ट में भी टीम की कप्तानी की थी.

वहीं, अब जब गावस्कर ने बुमराह के टेस्ट कप्तान बनने की वकालत की है तो यह देखने वाली बात होगी कि भारतीय चयनकर्ता टेस्ट टीम के नए कप्तान के तौर पर किस खिलाड़ी का चयन करते हैं.