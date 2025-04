सूर्या और बुमराह नहीं, बल्कि यह खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्ट, ट्रेंट बोल्ट ने बताया

Trent Boult picks this star as 'key' player for MI in 'second half' of IPL 2025: मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult in IPL) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो आईपीएल 2025 (IPL 2025) के दूसरे हाफ में मुंबई इंडियंस का एक्स फैक्टर (Who is Mumbai Indians X factor) मानते हैं. ट्रेंट बोल्ट ने हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव को नहीं बल्कि भारतीय दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा (Trent Boult on Rohit Sharma) को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर करार दिया है. बता दें कि आईपीएल 2025 के 41वें मैच में रोहित ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच मैच में तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम को जीत दिलाई.

रोहित ने 70 रन की धुआंधार बल्लेबाजी कर फैन्स को झूमने पर मजबूर कर दिया. रोहित के फॉर्म में आने से मुंबई इंडियंस को बड़ा फायदा पहुंचा है. इससे पहले वाले मैच में सीएसके के खिलाफ रोहित ने 76 रन की पारी खेली थी और प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे. ऐसे में ट्रेंट बोल्ट ने माना है कि यदि रोहित इसी तरह से खेलते रहे तो यकिनन मुंबई इंडियंस आने वाले मैचों में शानदार परफॉर्मेंस कर प्लेऑफ की रेस में खुद को बनाए रखेगी.

रोहित शर्मा को लेकर ट्रेंट बोल्ट ने कहा, "रोहित इस समय शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं..वह अच्छा खेल रहे हैं और फॉर्म में वापसी के लिए सही समय पर प्रयास कर रहे हैं. रोहित अब सीजन के दूसरे भाग में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे."

बता दें कि हैदराबाद के खिलाफ मैच में मुंबई को 7 विकेट से जीत मिली जिसमें ट्रेंट बोल्ट ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 विकेट लेने में सफल रहे थे. बोल्ट को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था. हैदराबाद के खिलाफ मैच में बोल्ट ने ट्रेविस हेड को 0 रन पर आउट कर मुंबई इंडियंस को बड़ी कामयाबी दिलाई थी.