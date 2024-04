​​​​​​​बुमराह - शमी ने नहीं बल्कि इस गेंदबाज की तरह ड्रीम गेंद करके बल्लेबाज को बोल्ड करना चाहते है, रफ्तार के बाजीगर मयंक यादव ने बताया

Mayank Yadav

Mayank Yadav names a bowler whose delivery he wants to recreate: भारतीय क्रिकेट में मयंक यादव ने तेज गेंदबाजी से अपनी पहचान बना ली है. आईपीएल 2024 में मयंक सबसे तेज गेंद फेंकने वाले गेंदबाज हैं. मयंक यादव ने 2 मैच में 6 विकेट लेकर धमाका कर दिया है. इस आईपीएल में मयंक ने दो बार 155 kmph की रफ्तार के साथ गेंद करते इतिहास रच दिया है. मयंक जिस अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं उसे देखकर उन्हें भारतीय क्रिकेट का नया भविष्य माना जा रहा है.