इस बल्लेबाज ने एक ओवर में लगाए हैं 8 छक्के, क्रिकेट इतिहास का सबसे महंगा ओवर, गेंदबाज ने लुटा दिए 77 रन

Record for the most number of sixes in an over: विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ मैच में एक ओवर में 7 छक्के जड़कर धमाल मचा दिया. रुतुराज ने विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश के खिलाफ पारी के 49वें ओवर में यह कारनामा दिखाया.गेंदबाज शिवा सिंह थे जिन्होंने इस ओवर में एक नोबॉल भी की जिससे यह सात गेंद का ओवर हो गया. इस ओवर में कुल 43 रन बने. इससे पहले साल 2018 में फोर्ड ट्रॉफी में नार्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ से ब्रेट हैम्पटन और जो कार्टर ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के विलेम लुडिक के ओवर में इतने रन बनाए थे. एक तरफ जहां ऋतुराज के कारनामें की चर्चा विश्व क्रिकेट कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर बता दें कि इससे पहले भी एक ऐसी घटना घटित हुई है जब बल्लेबाज ने 7 से ज्यादा यानि 8 छक्के लगाए थे.