" 22 गेंद.. 6 विकेट..", एशियन गेम्स में अब नेपाल के गेंदबाज ने ऐसा रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास

इस मैच में नेपाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 7 विकेट पर 217 रन बनाए थे जिसमें कप्तान रोहित पौडेल ने सबसे ज्यादा 27 गेंद पर 52 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा कुशल मल्ला ने 20 गेंद पर 47 रन की नाबाद पारी खेलकर धमाका कर दिया. नेपाले के बल्लेबाजों के धमाके के बाद तेज गेंदबाज अविनाश बोहरा ने कमाल किया और घातक गेंदबाजी कर 22 गेंद में 6 विकेट लेकर मालदीव की टीम को केवल 74 रन पर ऑलआउट करने में अहम भूमिका निभाई. 19.4 ओवर में मालदीव की टीम केवल 74 रन ही बना सकी और नेपाल यह मैच 138 रन से जीतने में सफल रहा.

अविनाश बोहरा ने रचा इतिहास

नेपाल के अविनाश बोहरा का यह परफॉर्मेंस टी-20 इंटरनेशनल में नेपाल की ओर से गेंदबाज द्वारा किया गया सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी परफॉर्मेंस हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड संदीप लामिछाने के नाम था. अविनाश टी-20 इंटरनेशनल में नेपाल की ओर से एक मैच में 6 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने.

T20I में नेपाल टीम के गेंदबाज का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी परफॉर्मेंस

6/11 - अविनाश बोहरा Vs मालदीव, (एशियन गेम्स 2023)

5/9 - संदीप लामिछाने Vs केन्या, 2022

5/21 - करण केसी Vs पीएनजी, 2022

4/16 - बसंत रेग्मी Vsहांगकांग, 2015

4/17 - करण केसी Vs नीदरलैंड, 2019

वैसे, टी-20 इंटरनेशनल में बेस्ट गेंदबाजी परफॉर्मेंस करने का रिकॉर्ड मलेशिया के गेंदबाज सियाजरुल इद्रस के नाम है. सियाजरुल इद्रस ने साल 2023 में चीन के खिलाफ मैच में 8 रन देकर 7 विकेट लिए थे.

एशियन गेम्स में नेपाली क्रिकेटरों का धमाका

एशियन गेम्स में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले बल्लेबाड

137* कुशल मल्ला (नेपाल) Vs मंगोलिया, 2023

एशियन गेम्स बेस्ट गेंदबाजी परफॉर्मेंस

6/11 अविनाश बोहरा (नेपाल) Vs मालदीव, 2023