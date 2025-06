IND vs ENG Press Conference Live Streaming: जानिए कब और कितने बजे से होगा, किस चैनल पर होगा Live Telecast

IND vs ENG Press Conference Live Streaming: इस साल की शुरुआत में रोहित शर्मा के रेड-बॉल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद शुभमन गिल को भारत का नया टेस्ट कप्तान बनाया गया था. टेस्ट कप्तान बनाए जाने के बाद बतौर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की यह पहली आधिकारिक मीडिया बातचीत है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनौतीपूर्ण इंग्लिश दौरे के लिए भारत की तैयारियों, टीम संरचना और रणनीति के बारे में जानकारी दी जाने की संभावना है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के कोच गौतम गंभीर भी मौजूद रहेंगे. यह भारतीय क्रिकेट में एक नए अध्याय की शुरुआत का पहला कदम होगा.(New Captain Shubman Gill and Coach Gautam Gambhir To Address The Media)

20 जून से हेडिंग्ले, लीड्स में शुरू होने वाली पांच मैचों की टेस्ट सीरीज़, नए ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2025-27) चक्र में भारत की शुरुआत भी करेगी. टेस्ट सीरीज के बाकी मैच बर्मिंघम, लंदन (लॉर्ड्स), मैनचेस्टर (ओल्ड ट्रैफर्ड) और द ओवल में खेले जाएंगे, यह टेस्ट सीरीज बतौर कप्तान शुभमन कि लिए काफी चुनौती से भरा होने की उम्मीद है.

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 18 खिलाड़ियों का चुनाव किया गया है जिसमें पंत, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जैसे नियमित खिलाड़ी शामिल हैं. , जबकि नीतीश रेड्डी और साई सुदर्शन जैसे नए खिलाड़ी को भी मौका मिला है.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी?

प्रेस कॉन्फ्रेंस गुरुवार, 5 जून, 2025 को होगी

प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय क्या है?

प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 7:30 बजे से शुरू होगी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां होगी?

मीडिया से बातचीत बीसीसीआई मुख्यालय, क्रिकेट सेंटर, चौथी मंजिल, मुंबई में होगी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव कहां देख पाएंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जाएगा और साथ ही हॉटस्टार का लाइव टेलीकास्ट होगा.