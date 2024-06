रोहित और जायसवाल नहीं बल्कि अब ये दोनों करेंगे T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए ओपनिंग, नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया

Navjot Singh Sidhu Who will be India's T20 opening batsmen in T20 World Cup: टी-20 वर्ल्ड कप के अपने वार्म अप मैच में भारत ने बांग्लादेश को 60 रन से हरा दिया, बता दें कि इस मैच में भारत की ओर सो ओपनिंग करने संजू सैमसन और रोहित शर्मा आए थे, जिसने हर किसी को चौंका दिया. हालांकि भारत का यह एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर पाया और संजू केवल 1 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन भारत की नई ओपनिंग जोड़ी को देखकर भारत के पूर्व दिग्गज नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने फैन्स के बीच खलबली मचा दी है.

दरअसल, कयास यही लग रहे थे कि रोहित और जायसवाल भारत के लिए टी-20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग करेंगे. लेकिन वार्म अप मैच में भारत की नई जोड़ी ने पारी की शुरुआत की, जिसको लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने खास बयान दिया. सिद्धू ने सीधे तौर पर कहा है कि इस बार टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की ओपनिंग जोड़ी बदल जाएगी.

स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री करने के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी राय रखी और सीधे तौर पर कहा, "देखिए रोहित ने संजू के साथ एक्सपेरिमेंट करके यह जता दिया है कि ओपनिंग जोड़ी बदलने वाली है. यदि यशस्वी के साथ रोहित को ओपनिंग करना होता तो आजके मैच में उनसे जरूर ओपनिंग कराई जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है."

पूर्व भारतीय ओपनर ने आगे कहा, "मुझे पूरा यकीन है कि अब रोहित और कोहली (Kohli-Rohit) भारत के लिए ओपनिंग करने वाले हैं. इलेवन में पंत खेलेंगे. पंत ने अपनी बल्लेबाजी से धमाका किया है. संजू के लिए अब जगह मुश्किल है. नंबर 3 पर सूर्या बल्लेबाजी कर सकते हैं. यदि इस ओपनिंग जोड़ी के साथ भारत मैचों में उतरना है तो यकीनन टीम इंडिया अलग नजर आएगी.'

बांग्लादेश के खिलाफ वार्म अप मैच में भारत ने 60 रनों से जीत हासिल की. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट पर 182 रन बनाए थे. जिसके बाद बांग्लादेश की टीम 122 रन ही बना सकी. भारत की ओऱ से अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए तो वहीं, शिवम दुबे के खाते में भी दो विकेट आए.

इस मैच में पिच का भी असर देखने को मिला. पूरे मैच के दौरान पिच धीमी नजर आई जिसपर बल्लेबाजी करना मुश्किल था. लेकिन भारतीय गेंदबाज अर्शदीप ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को परेशान कर दिया, मैच में हार्दिक पंड्या ने 23 गेंद पर 40 रन की पारी खेली, अपनी पारी में पंड्या ने 4 छक्के और दो चौके लगाने में सफल रहे. वहीं, पंत ने 32 गेदं पर 53 रन की पारी खेली.