IPL 2025: जिससे थी गुजरात टाइटंस की टीम को ट्रॉफी जिताने की उम्मीद, वही हुआ बाहर!

Glenn Phillips Exits Gujarat Titans: आईपीएल के 18वें सीजन का रोमांच क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा है. टूर्नामेंट के अभी 25 सीजन ही बीत पाए हैं कि गुजरात टाइटंस की टीम से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स ने टीम का साथ छोड़ दिया है. हालांकि, वह किन वजहों से अचानक बाहर हुए हैं. इस खबर की सटीक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कमर में लगी चोट की वजह से उन्हें बीच सीजन से बाहर होना पड़ा है.

आईपीएल में जरुर फिलिप्स को जलवा दिखाने का पर्याप्त मौका नहीं मिला, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए चैंपियंस ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन काबिलेतारीफ रहा था. कीवी टीम के लिए प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में उन्होंने बल्ले के साथ-गेंद से बेहतरीन प्रदर्शन किया था. नतीजन टीम फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो पाई थी. हालांकि, उसका खिताब उठाने का सपना पूरा नहीं हो पाया था.

