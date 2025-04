IPL में पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले दुनिया के 24 गेंदबाज, मोहम्मद शमी ने रचा इतिहास

Most times taking a wicket on the first ball of the innings in IPL: मोहम्मद शमी (Mohammed Shami create history in IPL) ने सीएसके के खिलाफ मैच के दौरान कमाल किया और पारी के पहले ओवर की पहली ही गेंद पर शेख रशीद को आउट कर इतिहास रच दिया. आईपीएल के इतिहास में शमी सबसे ज्यादा बार पारी की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. शमी ने ऐशा कमाल अपने आईपीएल करियर में 4 बार कर दिखाया है. आईपीएल के इतिहास में ऐसा कमाल करने वाले शमी इकलौते गेंदबाज हैं. वैसे, अबतक आईपीएल के इतिहास में 24 ऐसे गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने आईपीएल में पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट लेने का कमाल किया है. इस मामले में शमी के बाद दूसरे नंबर पर उमेश यादव हैं जिन्होंने 3 बार यह कमाल आईपीएल में किया है.

तीसरे नंबर पर ट्रेंट बोल्ट हैं जिनके नाम आईपीएल इतिहास में पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर लेने का कमाल दर्ज है. बोल्ट ने ऐसा कमाल तीन बार किया है. वहीं, प्रवीण कुमार भी इस लिस्ट में शामिल हैं. प्रविण कुमार ने भी तीन बार यह कमाल आईपीएल में किया है.

पांचवें गेंदबाज लसिथ मलिंगा हैं जिनके नाम IPL पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. मलिंगा ने भी तीन बार यह कमाल आईपीएल में किया है. इसके अलावा छठे नंबर पर भुवनेश्वर कुमार हैं. भुवी ने भी तीन बार यह कमाल किया है. सांतवें गेंदबाज अशोक डिंडा हैं जिन्होंने आईपीएल में पारी के पहले ओवर की पहली गेंद पर लेने में सफलता हासिल की है. अशोक डिंडा ने भी भी आईपीएल में तीन बार यह कारनामा कर दिखाया है. वहीं, डर्क नैन्स ने दो बार यह कमाल अपने आईपीएल करियर में किया है. इन गेंदबाजों के अलावा इन बॉलरों के ना भी आईपीएल मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने का कमाल दर्ज है.

IPL इतिहास में पारी की पहली गेंद पर सबसे ज़्यादा बार विकेट लेने वाले खिलाड़ी (Most times taking a wicket on the first ball of the innings in IPL history)

4* – मोहम्मद शमी

3 – उमेश यादव

3 – ट्रेंट बोल्ट

3 – प्रवीण कुमार

3 – लसिथ मलिंगा

3 – भुवनेश्वर कुमार

3 – अशोक डिंडा

आईपीएल मैच की पहली गेंद पर विकेट लेने वाले गेंदबाज (Bowlers Taking a Wicket with First Ball* of Match)